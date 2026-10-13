Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi reddedildi - Son Dakika
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Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi reddedildi

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Osman Kavala\'nın yeniden yargılanma talebi reddedildi
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Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala ile ilgili AİHM Büyük Dairesi'nin hak ihlali kararına dayanarak yaptığı yeniden yargılama başvurusunu İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi reddetti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala’nın yeniden yargılanma ve tahliye talebini reddetti.

AİHM'NİN KAVALA KARARINA RET

Kavala’nın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) hak ihlali kararına dayanarak başvuruda bulunmuştu. Ancak mahkeme, AİHM kararının mevcut hükmü doğrudan ortadan kaldırmayacağını belirterek cezanın infazına devam edilmesine karar verdi.

AİHM Büyük Dairesi daha önce Kavala’nın makul bir şüphe olmadan tutuklandığını belirterek serbest bırakılması gerektiğine hükmetmişti. Kavala’nın avukatlarının bu ret kararına karşı bir üst mahkemeye itiraz etmesi bekleniyor.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETE ÇARPTIRILDI

Türkiye'de devam eden yargılama sonucunda Kavala, 25 Nisan 2022'de Gezi Parkı eylemleriyle bağlantılı olarak "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, karar Yargıtay tarafından 2023'te onanarak kesinleşmişti.

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    Yorumlar (1)

  • Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Ağlayacaksan oynama Kavala... 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi reddedildi - Son Dakika
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