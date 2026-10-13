Mikel Arteta'dan tepki çeken hareket

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, bir futbolseverin oğlu için rica ettiği imza talebini geri çevirerek büyük tepki topladı.

OĞLU İÇİN İMZA İSTEDİ

Olay, bir babanın oğlu için tecrübeli teknik adamdan imza istemesiyle başladı. Baba taraftarın "Oğlum sizi çok seviyor, lütfen sadece bir imza" şeklindeki samimi ricasına aldırış etmeyen Arteta, talebi yanıtsız bıraktı.

ARACININ CAMINI KAPATIP GÖRMEMEZLİKTEN GELDİ

Yüzüne dahi bakmayarak taraftarı adeta görmezden gelen 42 yaşındaki çalıştırıcı, arabasının camını kapatarak kafasını yanındaki arkadaşına doğru çevirdi.

FUTBOLSEVERLERDEN BÜYÜK TEPKİ

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından çok sayıda futbolsever ve Arsenal taraftarı İspanyol teknik adama tepki gösterdi. Özellikle çocuk bir taraftarın sevgisine bu şekilde karşılık verilmesini eleştiren kullanıcılar, Arteta'yı sert dille eleştirdi.