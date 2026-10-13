Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi

Yeni yıla aylar kala milyonlarca çalışan, emekli ve memurun gözü kulağı 2027 yılında uygulanacak maaş artış oranlarına çevrildi. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde enflasyon beklentileri, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri ve olası zam oranları üzerinden yapılan hesaplamalar netleşmeye başladı.

Sabah’tan Faruk Erdem’in aktardığı verilere göre; asgari ücrette bu yıl da gerçekleşen ve hedeflenen enflasyon dengesi gözetilerek yüzde 25 ila 30 aralığında bir artış yapılması ağırlık kazanıyor.

MASADAKİ 3 ZAM SENARYOSU VE RAKAMLAR

Komisyonda ele alınması beklenen muhtemel zam senaryolarına göre yeni asgari ücret rakamları şöyle şekilleniyor:

YÜZDE 25: Brüt asgari ücret 33.030 TL'den 41.287,50 TL'ye, net asgari ücret ise 28.075,50 TL'den 35.095 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 28,4 OVP TAHMİNİ: Orta Vadeli Program’daki yıl sonu enflasyon hedefi esas alınırsa brüt ücret 38.559 TL'ye, net asgari ücret ise 36.049 TL'ye çıkacak.

YÜZDE 30 ZAM SENARYOSU: Yüzde 30’luk artış durumunda brüt asgari ücret 42.939 TL'ye ulaşırken, net asgari ücret 36.500 TL seviyesine dayanacak.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARI İÇİN İLK İPUÇLARI

Asgari ücretin yanı sıra memur ve emekli maaşları için de 6 aylık enflasyon verileri üzerinden ilk tahminler belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon artışının yüzde 9-10 bandında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkıyla birlikte toplam artışın yüzde 7-8 civarında olması bekleniyor. Memur maaşlarındaki bu yükseliş, sosyal yardım ödemeleri ile kıdem tazminatı tavan tutarını da doğrudan yukarı taşıyacak.