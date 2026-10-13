Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milyonlarca çalışanın kilitlendiği 2027 yılı asgari ücret zammı için kulislerde konuşulan oranlar ve hesaplamalar ortaya çıktı. Yüzde 25 ile 30 arasındaki zam senaryoları ve OVP tahminine göre net asgari ücretin 35 bin TL ile 36 bin 500 TL aralığına yükselmesi bekleniyor.

Yeni yıla aylar kala milyonlarca çalışan, emekli ve memurun gözü kulağı 2027 yılında uygulanacak maaş artış oranlarına çevrildi. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde enflasyon beklentileri, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri ve olası zam oranları üzerinden yapılan hesaplamalar netleşmeye başladı.

Sabah’tan Faruk Erdem’in aktardığı verilere göre; asgari ücrette bu yıl da gerçekleşen ve hedeflenen enflasyon dengesi gözetilerek yüzde 25 ila 30 aralığında bir artış yapılması ağırlık kazanıyor.

MASADAKİ 3 ZAM SENARYOSU VE RAKAMLAR

Komisyonda ele alınması beklenen muhtemel zam senaryolarına göre yeni asgari ücret rakamları şöyle şekilleniyor:

YÜZDE 25: Brüt asgari ücret 33.030 TL'den 41.287,50 TL'ye, net asgari ücret ise 28.075,50 TL'den 35.095 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 28,4 OVP TAHMİNİ: Orta Vadeli Program’daki yıl sonu enflasyon hedefi esas alınırsa brüt ücret 38.559 TL'ye, net asgari ücret ise 36.049 TL'ye çıkacak.

YÜZDE 30 ZAM SENARYOSU: Yüzde 30’luk artış durumunda brüt asgari ücret 42.939 TL'ye ulaşırken, net asgari ücret 36.500 TL seviyesine dayanacak.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARI İÇİN İLK İPUÇLARI

Asgari ücretin yanı sıra memur ve emekli maaşları için de 6 aylık enflasyon verileri üzerinden ilk tahminler belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon artışının yüzde 9-10 bandında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkıyla birlikte toplam artışın yüzde 7-8 civarında olması bekleniyor. Memur maaşlarındaki bu yükseliş, sosyal yardım ödemeleri ile kıdem tazminatı tavan tutarını da doğrudan yukarı taşıyacak.

Orta vadeli programAsgari ÜcretEkonomiOVPZamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ali şahdan Ungan Ali şahdan Ungan:
    Emekli en az 40 memur emekli en az 50 olmalı ama ne kazık ki olmaz. 2 4 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    O kadar cahilsin ki. Hayalin bile cahil kalmış. En az 100 demen gerekirdi. 0 5
    Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    bence emekli memur emeklisi ayırt yapılmamalı, eşitlenmeli, özel sektörden emekli olan devlet memuru olup da emekli olan bunlar ayrı ülkenin insanları değil devlete giremeyen alınamayan bir sürü emekliler var ayrımcılık yapmadan aile bireyine göre maaş sistemi getirilmeli, asgari ücret en düşük emekli maaşı tek kişi üzerinden hesaplanmalı evli eşi varsa ona göre çocukları varsa ona göre adaletsizliği ortadan kaldıracak şu ana kadar bir lider yok maalesef. böyle gelmiş böyle gider diyorlar bütün siyasetçiler. 0 2
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Yakın olmayan gazeteci mi kaldı 3 2 Yanıtla
  • İsmail Note İsmail Note:
    36 bin yapında insanlar yeni yıla - ninde - sinde başlanın 1 2 Yanıtla
  • Oğuz Kuru Oğuz Kuru:
    işçinin ekmeğine göz dikenin sonu iyi olmaz 1 1 Yanıtla
  • ermisadam1983 ermisadam1983:
    34 ü zorlarlar 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Fenerbahçe’ye kötü haber Aston Villa öncesi sakatlık çıktı Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Hakim de bunu yaparsa Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti Hakim de bunu yaparsa! Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
17:11
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
16:40
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman ile görüştü
15:51
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
15:31
’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
15:29
Hakim de bunu yaparsa Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
Hakim de bunu yaparsa! Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
14:59
TBMM’de sürpriz görüşme Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu ağırladı
TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 18:04:12. #.0.2#
SON DAKİKA: Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei