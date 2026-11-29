Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kocaelispor'u konuk eden Çorum FK, rakibine 1-0 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü. Çorum FK'da üst üste gelen puan kayıplarının ardından stadyumda tansiyon yükseldi.

TRİBÜNLERDEN İSTİFA SESLERİ

Karşılaşmanın son dakikalarına geride giren Çorum FK'da, skordan ve oyundan memnun olmayan taraftarlar tepkilerini artırarak Burak Yılmaz'ı istifaya davet etti. Tribünlerden yükselen bu tezahüratlara kayıtsız kalmayan genç teknik adam, taraftarlara doğru dönerek elindeki saati gösterdi ve henüz karşılaşmanın sona ermediğini işaret etti.

MAÇ SONUNDA AYRILIK SİNYALİ

Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Çorum FK'da gözler Burak Yılmaz'a çevrildi. Büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı içinde soyunma odası koridoruna yönelen tecrübeli çalıştırıcı, içeri girmeden önce tribünlere dönüp el sallayarak ayrılık sinyali verdi.

BURAK YILMAZ'DAN AÇIKLAMA: ''BİR YERE GİTMİYORUM''

Maç sonunda tribünlere doğru yaptığı hareketin anlamı sorulan Burak Yılmaz, "Bir teknik direktör olarak beni kendi yerinize koyarsanız, Kocaelispor taraftarlarıyla birlikte 'Burak hoca istifa' diye bağırmak bir insanın tabii ki onurunu, gururunu kırar. Ben buraya beş maçlık, yedi maçlık, on maçlık gelmedim. Sayın başkanımız Savaş Balçık'a çok teşekkür ederim. Benim için çok değerli, aynı zamanda bir abi. Onun vizyonuyla ve kendi hedeflerimle buraya geldim. Ancak sanki birilerinin kuyusunu kazmışım gibi hareketler hiç yakışmadı, olmadı. Çok kırıldım. Kocaelispor taraftarlarına da helal olsun, böyle bir şey yaptılar. Düşmez kalkmaz bir Allah var, hep beraber göreceğiz. Ben buradayım, bir yere gitmiyorum." dedi.

''BENİ ÇOK KIRDI, ÇOK YARALADI''

Sözlerine devam eden Burak Yılmaz, "Bir teknik direktörü harcamak, bütün taraftarın el ele olup bunu söylemesi beni çok kırdı, çok yaraladı. Ben gitmiyorum, buradayım. Hayatımda hiçbir zaman vazgeçmedim, yine vazgeçmeyeceğim. Sayın başkanıma, Savaş abime teşekkür ediyorum. İnşallah onu mutlu ederim." şeklinde konuştu.