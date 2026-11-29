Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Çorum FK ile karşılaşan Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı ve ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

TEK GOL PENALTIDAN

Konuk ekip Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada penaltıdan golcü oyuncu Dan Agyei kaydetti. İkinci yarıda Çorum FK beraberlik golü için bastırdı ancak aradığı golü bulamadı.

SERİ 5 MAÇA ÇIKTI

Son 5 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen Kocaelispor, istikrarlı çıkışını 13. haftada da devam ettirdi ve 23 puana yükseldi. Çorum FK ise 16 puanda kaldı.