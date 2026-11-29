Fener Rum Patriği 1'inci Bartholomeos'un daveti üzerine İstanbul'a gelen Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, ziyaretinin ikinci gününde Heybeliada'ya geçti. Aya Triada Manastırı'nda düzenlenen ayine katılan Tasulas, ardından Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret ederek yeni inşa edilen tesislerde incelemelerde bulundu. Yunan liderin ziyareti, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin ve Ruhban Okulu'nun geleceğine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

ÖZEL TEKNEYLE HEYBELİADA'YA GEÇTİ

Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, İstanbul'daki temaslarının ikinci gününde Heybeliada'yı ziyaret etti.

Fener Rum Patriği 1'inci Bartholomeos'un davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Tasulas ve beraberindeki heyet, sabah saatlerinde Beşiktaş İskelesi'nden özel tekneyle hareket etti.

Saat 10.00 sıralarında Heybeliada'ya ulaşan heyet, ilk olarak adada bulunan Aya Triada Manastırı'na geçti.

MANASTIRDAKİ AYİNE KATILDI

Tasulas, Aya Triada Manastırı'nda düzenlenen dini ayine katıldı. Ayinin ardından manastır bünyesindeki kiliseyi ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanı, yetkililerle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında Tasulas'a hediye takdim edildi. Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet, manastırdaki programın tamamlanmasının ardından Heybeliada Ruhban Okulu'na geçti.

RUHBAN OKULU'NUN YENİ TESİSLERİNİ GEZDİ

Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret eden Tasulas, okulun yeni inşa edilen tesislerinde incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Yunanistan Cumhurbaşkanı, okulun mevcut durumunu ve yenilenen bölümlerini yerinde gördü. Tasulas'ın ziyareti, uzun yıllardır faaliyetlerine yeniden başlaması tartışılan Ruhban Okulu'nu bir kez daha gündeme taşıdı.

RUHBAN OKULU 1971'DEN BERİ KAPALI

Heybeliada Ruhban Okulu, 1844 yılında Ortodoks din adamlarının yetiştirilmesi amacıyla faaliyete başladı.

Fener Rum Patrikhanesi açısından önemli bir eğitim kurumu olan okulun yükseköğretim düzeyindeki faaliyetleri, 1971 yılında Türkiye'deki özel yükseköğretim kurumlarına ilişkin hukuki düzenlemelerin ardından sona erdi.

Okulun yeniden açılması konusu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diplomatik görüşmelerde ve Fener Rum Patrikhanesi'nin taleplerinde uzun yıllardır yer alıyor.

Son dönemde okulda yürütülen restorasyon ve yenileme çalışmaları da kurumun geleceğine ilişkin tartışmaların gündemde kalmasına neden oluyor.

ZİYARETİN ARDINDAN BEŞİKTAŞ'A DÖNMESİ BEKLENİYOR

Heybeliada Ruhban Okulu'ndaki incelemelerinin ardından Tasulas ve beraberindeki heyet, Aya Triada Manastırı'nın yemekhanesinde düzenlenen öğle yemeğine katıldı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın adadaki programını tamamladıktan sonra özel tekneyle Heybeliada'dan ayrılarak Beşiktaş İskelesi'ne dönmesi bekleniyor.

İLK GÜN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Tasulas, İstanbul ziyaretinin ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmişti.

İki liderin görüşmesi, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz, deniz yetki alanları ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş ayrılıklarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşmişti.

Tasulas'ın İstanbul temaslarının ikinci gününde Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret etmesi, okulun geleceğine ilişkin konuyu da yeniden gündeme getirdi.