MÜSİAD tarafından düzenlenen Avrupa Genel İdare Kurulu toplantısı, Türkiye ve İngiltere'den iş dünyası temsilcileri, kamu yöneticileri ve diplomatik misyon temsilcilerinin katılımıyla başladı.

İki gün sürecek organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, derneğin 78 ülkede 104 noktada faaliyet gösterdiğini hatırlatarak İngiltere'nin bu ağ içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Toplantıya yaklaşık 1000 iş insanının katıldığını belirten Özdemir, katılımcıların yaklaşık yarısının Türkiye'den, diğer yarısının ise İngiltere'den geldiğini söyledi.

Etkinlik kapsamında 50'nin üzerinde firmanın yer aldığı mini bir fuar düzenlendi. Ayrıca 41 Türk şirketi, 25 farklı İngiliz alım heyetiyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

ZİRVEYE MEHMET ŞİMŞEK VE FATİH KARAHAN DA KATILACAK

Organizasyon kapsamında Türkiye'nin ekonomi yönetiminden önemli isimler de Londra'da iş dünyasıyla bir araya gelecek. MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın makroekonomik gelişmeler, finans sektörü ve küresel ekonomik görünüm üzerine basına kapalı özel bir toplantı gerçekleştireceğini açıkladı.

Özdemir, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın da katılımıyla HSBC'nin Londra'daki genel merkezinde bir yatırım zirvesi düzenleneceğini belirtti. Yaklaşık 25 büyük halka açık Türk şirketinin katılacağı zirvede, şirketler İngiltere'deki hisse senedi yatırımcılarıyla buluşturulacak. Ayrıca Türk şirketleri ile İngiltere'de yatırım yapmak ve ortaklık kurmak isteyen büyük şirketlerin bir araya gelmesi sağlanacak.

Özdemir, bu organizasyonun benzerini nisan ayında New York'ta JP Morgan iş birliğiyle gerçekleştirdiklerini, gelecek yılın ilk yarısında ise Malezya ve Singapur'da İslami finans kuruluşlarının katılımıyla üçüncü buluşmayı düzenlemeyi planladıklarını aktardı.

"40 MİLYAR DOLARLIK HEDEFİ RAHATLIKLA GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ"

Türkiye ile İngiltere arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinin öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu belirten Özdemir, İngiltere'nin yıllık 850 milyar doların üzerinde ithalat gerçekleştiren büyük bir pazar olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin bu pazardan aldığı payın yaklaşık 16-17 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Özdemir, mevcut potansiyelin çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yılın başında Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında İngiltere'ye gerçekleştirdikleri ziyareti hatırlatan Özdemir, iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin 40 milyar dolara çıkarılması hedefinin belirlendiğini aktardı.

Özdemir, hedefe ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Biz bunun birkaç sene içerisinde rahatlıkla gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Çünkü buna yönelik ciddi bir potansiyel İngiltere'de var. Özellikle geçtiğimiz haftalarda Sadiq Khan, Londra Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye'ye geldiğinde biz kendisini ağırladık. COP31'de kıymetli bir toplantı gerçekleştirdik. Zannım o ki bu ortaya konan 40 milyar dolarlık hedefi İngiltere'de aşmak tahmin edildiğinden daha kısa sürecektir. Bizim hedefimizin daha yüksek olması gerektiğini düşünüyoruz."

İNGİLTERE, TÜRK ŞİRKETLERİ İÇİN YENİ PAZARLARA AÇILAN KAPI OLABİLİR

İngiltere'nin yalnızca doğrudan ihracat açısından değil, Türk şirketlerinin üçüncü ülkelerde ticaret yapabilmesi bakımından da önemli fırsatlar sunduğunu belirten Özdemir, hizmet ihracatına da dikkat çekti.

Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki etkinliğinin artırılmasını hedeflediklerini vurgulayan Özdemir, İngiltere'nin Türk şirketleri için önemli bir ticaret ve yatırım köprüsü olabileceğini söyledi.

Özdemir, "Konuyu sadece mal ihracatı olarak görmemek lazım. Hizmet ihracatımız için de İngiltere çok önemli bir köprü vazifesi görebilir" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD'ın Londra'daki buluşması, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, Türk şirketlerinin uluslararası yatırımcılarla buluşturulması ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleriyle iki gün boyunca devam edecek.

KARAHAN: ENFLASYONUN KALICI DÜŞÜŞÜ YATIRIMCI GÜVENİNİ ARTIRACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla mücadele ve yatırım ortamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesinin ekonomik öngörülebilirliği artıracağını vurgulayan Karahan, fiyat istikrarının iş dünyasının yatırım kararlarını daha güvenle alabilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Enflasyonla mücadelede elde edilecek kalıcı başarının yatırım ortamına olumlu yansıyacağına dikkat çeken Karahan, fiyat istikrarının sağlanmasının şirketlerin uzun vadeli planlama yapmasını kolaylaştıracağını ifade etti.