Jose Mourinho çileden çıktı! Güçlükle sakinleştirdilerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının İspanya La Liga'da Alaves ile karşı karşıya geldiği mücadelede sinirlerine hakim olamadı. Karşılaşmanın 45. dakikasında hakemin verdiği tartışmalı kararın ardından büyük tepki gösteren Portekizli teknik adam, güçlükle sakinleştirildi.
Jose Mourinho, Real Madrid'in Alaves ile karşı karşıya geldiği mücadelede hakemin verdiği karar sonrası büyük tepki gösterdi.
45. DAKİKADA ORTALIK GERİLDİ
İspanya La Liga'da Real Madrid ile Alaves'in karşı karşıya geldiği mücadelenin ilk yarısının son bölümünde tansiyon yükseldi. Karşılaşmanın 45. dakikasında hakemin verdiği tartışmalı karar, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu öfkelendirdi.
MOURİNHO SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI
Hakemin kararına sert tepki gösteren Portekizli teknik adam, bir anda sinirlerine hakim olamadı. Kararın ardından öfkesi dinmeyen Jose Mourinho, güçlükle sakinleştirildi. Deneyimli teknik direktörün yaşadığı gerginlik, karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.
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