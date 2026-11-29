Jose Mourinho, Real Madrid'in Alaves ile karşı karşıya geldiği mücadelede hakemin verdiği karar sonrası büyük tepki gösterdi.

45. DAKİKADA ORTALIK GERİLDİ

İspanya La Liga'da Real Madrid ile Alaves'in karşı karşıya geldiği mücadelenin ilk yarısının son bölümünde tansiyon yükseldi. Karşılaşmanın 45. dakikasında hakemin verdiği tartışmalı karar, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu öfkelendirdi.

MOURİNHO SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Hakemin kararına sert tepki gösteren Portekizli teknik adam, bir anda sinirlerine hakim olamadı. Kararın ardından öfkesi dinmeyen Jose Mourinho, güçlükle sakinleştirildi. Deneyimli teknik direktörün yaşadığı gerginlik, karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.