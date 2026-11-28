Kimlik ve ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiren açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Kullanım süresi dolacak belgeler için vatandaşlara uyarıda bulunan Çiftçi, yenileme işlemlerinin zamanında yapılmasını istedi.

301 BİN KİMLİĞİN YENİLENME VAKTİ GELDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşların kullandığı biyometrik kimlik kartlarının ilk olarak 2017 yılında verilmeye başlandığını hatırlattı. Kimlik kartlarının 10 yıllık kullanım süresine dikkat çeken Bakan Çiftçi, yıl sonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 301 bin kimliğin yenilenme vaktinin geldiğini belirten Bakan Çiftçi, sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerinin de kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

KİMLİK VE EHLİYETLERİN ÜZERİNDEKİ TARİHE DİKKAT

Vatandaşların kimlik kartları ve sürücü belgelerinin üzerinde yer alan geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini isteyen Bakan Çiftçi, yenileme işlemlerinin son güne bırakılmaması çağrısında bulundu. Bakan Çiftçi, vatandaşlara yönelik uyarısında şu ifadeleri kullandı: "301 bin kimliğin, aynı zamanda sürücü belgesinin yenilenme vakti geldi. Vatandaşlarımız, onun son kullanma yürürlük tarihi var, oraya bir baksın, henüz vakit varken yenilesinler, cezalı duruma düşmesinler."

CEZALI DURUMA DÜŞMEMEK İÇİN UYARDI

Bakan Çiftçi'nin açıklamasında özellikle belgelerin geçerlilik süreleri ve yenileme işlemlerinin zamanında yapılması gerektiği öne çıktı. Vatandaşlardan kimlik ve sürücü belgelerini kontrol etmelerini isteyen Bakan Çiftçi, kullanım süresi dolmadan gerekli işlemlerin tamamlanması gerektiğini belirtti.