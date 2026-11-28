Kimlik ve ehliyet sahipleri dikkat! Bakan Çiftçi'den kritik uyarıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, biyometrik kimlik kartları ve sürücü belgelerinin yenilenmesine ilişkin vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. İlk olarak 2017 yılında verilen biyometrik kimliklerin 10 yıllık kullanım süresinin dolacağını belirten Bakan Çiftçi, 301 bin kimliğin yenilenme vaktinin geldiğini açıkladı. Vatandaşlardan belgelerinin geçerlilik tarihini kontrol etmelerini isteyen Bakan Çiftçi, cezalı duruma düşmemeleri için yenileme işlemlerini geciktirmemeleri çağrısında bulundu.
Kimlik ve ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiren açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Kullanım süresi dolacak belgeler için vatandaşlara uyarıda bulunan Çiftçi, yenileme işlemlerinin zamanında yapılmasını istedi.
301 BİN KİMLİĞİN YENİLENME VAKTİ GELDİ
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşların kullandığı biyometrik kimlik kartlarının ilk olarak 2017 yılında verilmeye başlandığını hatırlattı. Kimlik kartlarının 10 yıllık kullanım süresine dikkat çeken Bakan Çiftçi, yıl sonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 301 bin kimliğin yenilenme vaktinin geldiğini belirten Bakan Çiftçi, sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerinin de kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.
KİMLİK VE EHLİYETLERİN ÜZERİNDEKİ TARİHE DİKKAT
Vatandaşların kimlik kartları ve sürücü belgelerinin üzerinde yer alan geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini isteyen Bakan Çiftçi, yenileme işlemlerinin son güne bırakılmaması çağrısında bulundu. Bakan Çiftçi, vatandaşlara yönelik uyarısında şu ifadeleri kullandı: "301 bin kimliğin, aynı zamanda sürücü belgesinin yenilenme vakti geldi. Vatandaşlarımız, onun son kullanma yürürlük tarihi var, oraya bir baksın, henüz vakit varken yenilesinler, cezalı duruma düşmesinler."
CEZALI DURUMA DÜŞMEMEK İÇİN UYARDI
Bakan Çiftçi'nin açıklamasında özellikle belgelerin geçerlilik süreleri ve yenileme işlemlerinin zamanında yapılması gerektiği öne çıktı. Vatandaşlardan kimlik ve sürücü belgelerini kontrol etmelerini isteyen Bakan Çiftçi, kullanım süresi dolmadan gerekli işlemlerin tamamlanması gerektiğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)