İZMİR'de Ege Üniversitesi (EÜ) Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aysun Doğan'ı (55), okulda bıçakla yaralayan öğrenci Batuhan V. (28) tutuklandı.

FAKÜLTE ÖNÜNDE BIÇAKLI SALDIRI

Olay, dün saat 12.00 sıralarında EÜ Fen-Edebiyat Fakültesi önünde meydana geldi. Üniversitenin Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aysun Doğan, okulda eğitim gören Batuhan V.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Çenesinden yaralanan Prof. Dr. Doğan için ihbar üzerine fakülteye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. EÜ Hastanesi'ne kaldırılan ve tedaviye alınan Prof. Dr. Doğan'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

ÇOK SAYIDA PSİKİYATRİ KAYDI BULUNUYOR

Geçmişe yönelik çok sayıda psikiyatri kaydı bulunduğu belirtilen Batuhan V., olayda kullandığı suç aleti bıçakla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Batuhan V., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.