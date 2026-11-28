Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca ile dünyaevine girdi. Türk futbolunun önemli isimlerini bir araya getiren düğünde çiftin nikah şahitliğini Fatih Terim, Dursun Özbek, Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir yaptı. Düğüne TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın da katıldı.

TERİM'İN SURATINDAN DÜŞEN BİN PARÇA

Düğünden paylaşılan görüntülerde Fatih Terim'in oldukça asık bir suratla sağa sola baktığı görüldü. Tecrübeli teknik adamın yüz ifadesi dikkat çekerken aynı salonda İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da bulunması, beraberinde çeşitli yorumları getirdi.

Terim'in, Dünya Kupası döneminde karşılıklı açıklamalarla gerilim yaşadığı Hacıosmanoğlu'nu gördükten sonra yüzünün düştüğü öne sürüldü.

DÜNYA KUPASI'NDA GERİLİM YAŞAMIŞLARDI

Fatih Terim ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasında 2026 Dünya Kupası sırasında yaşanan tartışma, Türk futbolunda geniş yankı uyandırmıştı. A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Terim'in iki maç daha bekledikten sonra hesap sorulacağı yönündeki açıklamaları, Hacıosmanoğlu'nun tepkisini çekmişti.

HACIOSMANOĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Terim'in açıklamalarını kendisine yakıştıramadığını belirterek söz konusu ifadelerden duyduğu üzüntüyü dile getirmişti. Milli takımın Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından iki isim arasındaki gerilim devam etmişti.

AYLAR SONRA AYNI SALONDALAR

Dünya Kupası döneminde karşılıklı açıklamalarıyla dikkat çeken Fatih Terim ile İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar sonra aynı düğüne katılması, geçmişte yaşanan tartışmaları yeniden hatırlattı. Terim'in yüz ifadesinin Hacıosmanoğlu'nu görmesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı ise netlik kazanmadı.