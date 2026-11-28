Atletico Madrid'de bir dönem Trabzonspor forması da giyen Alexander Sörloth'un geleceğine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İspanyol ekibinin, 30 yaşındaki golcüyle yollarını ayırma kararı aldığı öne sürüldü.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

2024 yılında Atletico Madrid'e transfer olan Alexander Sörloth, İspanyol ekibindeki ilk iki sezonunda beklentileri karşıladı. Ancak Norveçli golcü, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma giyemedi. Sakatlığı nedeniyle 8 karşılaşmayı kaçıran deneyimli futbolcu, görev aldığı 8 maçta ise 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

OCAK AYINA KADAR SAHALARDAN UZAK KALACAK

Viking ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Alexander Sörloth'un ocak ayına kadar sahalardan uzak kalmasının beklendiği aktarıldı. Atletico Madrid yönetiminin, yaşanan gelişmelerin ardından Norveçli golcüyü kış transfer döneminde takımdan gönderme kararı aldığı belirtildi.

NE PAHASINA OLURSA OLSUN GÖNDERMEK İSTİYORLAR

Antoine Griezmann'ın ayrılığının ardından Sörloth'u kadrosunda tutmayı planlayan Atletico Madrid'in, futbolcunun yaşadığı sakatlıklar ve yaşı nedeniyle bu kararından vazgeçtiği ifade edildi. İspanyol ekibinin, Norveçli golcüyle ocak ayında ne pahasına olursa olsun yollarını ayırmak istediği öne sürüldü.

YENİ FORVET PLANI BELLİ OLDU

Atletico Madrid'in hücum hattında Julian Alvarez ve Jonathan David'i değerlendirmeyi planladığı, Sörloth'un satışından elde edilecek geliri ise savunma hattını güçlendirmek için kullanmak istediği kaydedildi.

JUVENTUS TRANSFERİN EŞİĞİNDEN DÖNMÜŞTÜ

Öte yandan İtalyan devi Juventus, sezon başında Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istemiş ancak transfer son aşamada gerçekleşmemişti. Norveçli golcünün Atletico Madrid'deki geleceği yeniden belirsizliğe sürüklendi.