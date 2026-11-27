Fuat Güner, geçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinlikte sevgilisi Yasemin Gezeroğlu ile görüntülendi. Usta sanatçının sevgilisiyle el ele verdiği kareler özel hayatını yeniden merak konusu haline getirdi.

GENÇ SEVGİLİSİYLE EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

Türk müziğine damga vuran şarkılarıyla hafızalara kazınan MFÖ'nün kıdemli üyesi Fuat Güner, bu kez müzik kariyeriyle değil, özel hayatıyla dikkat çekti. 78 yaşındaki usta sanatçı, katıldığı etkinlikte genç sevgilisi Yasemin Gezeroğlu ile el ele yürürken görüntülendi. İkilinin birlikte verdiği kareler, Güner'in özel hayatına ilişkin merakı artırdı.

MFÖ'NÜN TEMELLERİ 1960'LI YILLARDA ATILDI

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un isimlerinin baş harflerinden oluşan MFÖ'nün hikayesi 1960'lı yıllara uzanıyor. O yıllarda tanışan Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Özkan Uğur'un da aralarına katılmasıyla Türk müzik tarihinin unutulmaz üçlülerinden birini oluşturdu. Grup, 1984 yılında yayımladığı 'Ele Güne Karşı Yapayalnız' albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Albümde yer alan 'Ele Güne Karşı', 'Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da', 'Güllerin İçinden' ve 'Bodrum' gibi şarkılar MFÖ'nün müzik kariyerinde önemli bir yer edindi.

TÜRKİYE'Yİ İKİ KEZ EUROVISION'DA TEMSİL ETTİLER

Türkiye'nin en köklü müzik gruplarından biri olan MFÖ, uluslararası müzik sahnesinde de Türkiye'yi temsil etti. Grup, 1985 yılında 'Didai Didai Dai', 1988 yılında ise 'Sufi' şarkısıyla Eurovision Şarkı Yarışması'na katıldı. Müzik kariyerini başarılı albümlerle sürdüren üçlünün 1995 yılında yayımladığı M.V.A.B albümünde yer alan 'Mazeretim Var Asabiyim Ben' de grubun unutulmaz şarkıları arasına girdi.

ÖZKAN UĞUR'UN VEFATIYLA BÜYÜK KAYIP YAŞADILAR

MFÖ, 8 Temmuz 2023 tarihinde Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesiyle üç üyesinden birini yitirdi. Yıllarca aynı sahneyi paylaşan Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Uğur'un vefatının ardından müzik yolculuklarını sürdürme kararı aldı. Tema Sanat ile menajerlik anlaşması imzalayan ikili, MFÖ'nün yoluna devam edeceğini duyurdu. Alanson ve Güner, teknolojiden yararlanarak Özkan Uğur'u her konserde yanlarında yaşatmayı planladıklarını da açıklamıştı.

FUAT GÜNER KİMDİR?

1 Nisan 1948 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Fuat Güner, MFÖ'nün kurucu üyelerinden biri olarak Türk müziğinde önemli bir yer edindi. Grubun gitar çalan üyesi olarak tanınan sanatçının Mazhar Alanson ile dostluğu, MFÖ'nün kuruluşundan yıllar öncesine dayanıyor. Uzun yıllardır müzik kariyerini sürdüren Güner, son olarak sevgilisi Yasemin Gezeroğlu ile katıldığı etkinlikte görüntülenmesiyle dikkat çekti.