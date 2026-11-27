Devrim Muhafızları komutanı Musevi, ABD'nin deniz ablukasına 'eylemimizi beklesin' dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi, ABD'nin deniz ablukasına X'ten 'Düşman, havada ve denizde eylemimizi beklesin' diyerek uyardı. Musevi, ablukanın halkın savunma direncini kıramayacağını savunup kırmanın kesin görev olduğunu vurguladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD'nin ülkesine uyguladığı deniz ablukasına ilişkin, "Düşman, havada ve denizde eylemimizi beklesin." dedi.
Musevi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Washington yönetimine uyarıda bulundu.
İran'a uygulanan hiçbir ablukanın halkın savunma direncini kıramayacağını ve bu tür uygulamaların kalıcı olamayacağını savunan Musevi, "Düşman, havada ve denizde eylemimizi beklesin." ifadelerini kullandı.
Musevi, ablukayı kırmanın kendileri için kesin bir görev olduğunu ve bu konuda kararlı olduklarını vurguladı.
Kaynak: AA
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