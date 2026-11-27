Geçen hafta rekor kırarak çıkan Grand Theft Auto 6, oyun dünyasının ardından müzik listelerini de sarsıyor. Oyunda kullanılan Carly Rae Jepsen'in 2015 tarihli "Run Away With Me" şarkısının dinlenme sayısı, oyunun ilk bölümündeki bir sahnede çalmasının ardından birden fırladı. Oyunun resmi film müziği albümünden çıkan "Flower In A Hurricane" adlı parçanın da İngiltere'nin resmi listesinde ilk 10'a girmesi bekleniyor. Justice'in Tame Impala, SZA ve King Gizzard & The Lizard Wizard ile birlikte seslendirdiği şarkı ekim ayında single olarak yayımlanmıştı.

DUA LIPA OYUN İÇİN ÖZEL ŞARKI KAYDETTİ

Listelerde iyi bir sıra alması beklenen bir başka parça da Dua Lipa'nın "Go Easy" şarkısı. Ünlü şarkıcı bu parçayı özellikle GTA 6 için kaydetti. Oyunun müzikleri, oyun için kaydedilen şarkılardan oluşan iki bölümlü bir albüm, Justice ikilisinin bestelediği ve aralıkta tamamı yayımlanacak orijinal müzikler ve oyun içi radyo kanallarında çalan yüzlerce lisanslı şarkıdan oluşuyor. İngiltere listelerinde daha önce de bir oyun şarkısı zirveye çıkmıştı: Robbie Williams'ın FIFA 2000 için kaydettiği "It's Only Us" bir numaraya yerleşmişti. Ancak bu hafta listelere genel olarak Noel şarkılarının hâkim olması beklenirken sektör uzmanları GTA 6 şarkılarının performansını alışılmadık buluyor.

STRANGER THINGS ETKİSİNE BENZETİLDİ

Oyun müziği plak şirketi Laced Records'tan Mat Ombler, oyun müziklerinin albüm listelerine girmesinin duyulmamış bir şey olmadığını, ancak birden fazla parçanın single listelerine girmesinin "son derece nadir" olduğunu söyledi. Ombler, Jepsen'in şarkısındaki patlamayı Kate Bush'un "Running Up That Hill" şarkısının Netflix dizisi Stranger Things sayesinde yeniden keşfedilmesine benzetti. Ombler'e göre 40 milyondan fazla oyuncu, önümüzdeki haftalarda oyun içi radyolardaki 800'ü aşkın şarkıyı belki yüzlerce kez dinleyecek. "Belki hiç ilgilenmeyecekleri türlerde yeni müzikler keşfedecekler" diyen Ombler, bu müziklerin oyuncuların aklında hayat boyu kalacağını savundu.

GRUP ALBÜME GİRDİĞİNİ SIZINTIDAN ÖĞRENDİ

Resmi albümde yer alan New York grubu Fcukers'ın "Only One" şarkısı Spotify'da şimdiden 1 milyonu aşkın dinlenmeye ulaştı. Grubun basçısı Jackson Walker Lewis, şarkıyı albümlerine "fazla aykırı" bulup almadıklarını, albüme girdiklerini ise oyunun çıkışından günler önce şarkı listesi sızdırılınca öğrendiklerini anlattı. GTA 5'teki radyo kanallarından birini sunan ABD'li yapımcı Flying Lotus ise Toto'nun "Africa" şarkısını ilk kez GTA: Vice City'de dinlediğini anlattı. Flying Lotus'a göre oyunun özenle seçilmiş müzikleri, unutulmuş şarkıları sürpriz bir hite dönüştürebiliyor.