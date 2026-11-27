Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, özel hayatında mutlu günlerinden birini yaşadı. Uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca ile hayatını birleştiren genç futbolcunun düğününden ilk görüntüler paylaşıldı.

GELİNLİK VE DAMATLIK TERCİHLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Tuğçe Alaca, düğününde omuzları açık, korsaj detaylı ve kabarık kesimli beyaz saten gelinlik tercih etti. Uzun kuyruklu gelinliğiyle dikkat çeken Alaca, görünümünü sade bir buketle tamamladı. Uzun sarı saçlarını açık bırakan gelinin saçında beyaz çiçekli bir aksesuar kullandığı görüldü.

Yunus Akgün ise özel gecede siyah smokin, beyaz gömlek ve siyah papyon tercih etti. Ceketinin yakasındaki beyaz çiçek detayı da damatlığın tamamlayıcı unsurları arasında yer aldı.

ŞAHİTLER DAHA ÜNLÜ

Uzun süredir birlikte olan genç çiftin nikahında şahitlikleri Fatih Terim, Dursun Özbek, Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir yaptı.

Genç çift nikah memurunun sorusunu el ele yanıtlarken takım arkadaşları Yunus'u yalnız bırakmadı. Nikaha TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Milli Takımlar Teknik Direktörü Sergen Yalçın da katıldı.

EVLİLİK TEKLİFİNİ TEKNEDE ETMİŞTİ

Yunus Akgün, 1 Ocak 2025'te Tuğçe Alaca'ya teknede evlilik teklifinde bulunmuştu. O özel anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan futbolcu, karelere "Bu yıldan kalan en güzel an" notunu düşmüştü.

Tuğçe Alaca da paylaşımında "Bu yılın bana en güzel hediyesi" ifadelerini kullanmıştı.

8 EYLÜL 2025'TE NİŞANLANMIŞLARDI

Çift, 8 Eylül 2025'te aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı. Yaklaşık 14 aylık nişanlılık sürecinin ardından dünyaevine giren çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.