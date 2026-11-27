Düğünde yaşanan para saçma tartışması, Pakistan'ın Lahor kentinde iki aileyi karşı karşıya getirdi. Düğün salonunun savaş alanına döndüğü olayda damat darbedilirken evlilik töreni beklenmedik bir şekilde sona erdi.

HER ŞEY HAVAYA SAÇILAN PARALARLA BAŞLADI

Olay, Lahor'un Batapur bölgesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre düğün sırasında damadın arkadaşları, geleneksel para saçma ritüeli kapsamında gelinin ailesindeki kadın davetlilerin üzerine banknotlar saçmaya başladı. Damadın arkadaşlarının bu davranışından rahatsız olan gelinin akrabaları, duruma tepki gösterdi. İki taraf arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyürken düğün salonunda gerginlik tırmandı.

DÜĞÜN SALONU SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Taraflar arasındaki tartışmanın fiziksel müdahaleye dönüşmesiyle düğün salonunda büyük bir arbede yaşandı. Onlarca kişinin karıştığı kavgada davetliler birbirlerine yumruklarla saldırırken bazı kişiler yerde boğuşmaya başladı. Salondaki diğer davetliler ise kavga eden tarafları ayırmakta güçlük çekti. Gelin tarafının tepkisinin hedefi olan damat da çıkan kavgada darbedildi. Yaşanan olaylar nedeniyle düğün yarıda kaldı.

DAMAT GELİNİ ALAMADAN SALONDAN AYRILDI

İki aile arasındaki kavganın ardından düğünün seyri tamamen değişti. Damat ve beraberindekiler, gelini alamadan düğün salonundan ayrılmak zorunda kaldı. Ancak düğünde yaşananların en şaşırtıcı kısmı, damat tarafının salondan ayrılmasının ardından ortaya çıktı. Gelinin babasının, yaşanan kavga sonrasında kızının evliliğine ilişkin yeni bir karar aldığı öne sürüldü.

GELİNİ AKRABALARININ OĞLUYLA EVLENDİRDİLER

İddiaya göre gelinin babası, damat tarafıyla yaşanan kavganın ardından kızını yakın bir akrabalarının oğluyla evlendirmeye karar verdi. Gelinin, düğüne geldiği damat yerine başka bir erkekle evlendirildiği ve yeni eşiyle birlikte gönderildiği öne sürüldü. Para saçma ritüeli nedeniyle başlayan tartışma böylece yalnızca iki aile arasında yaşanan bir kavgayla sınırlı kalmadı. Gelinin söz konusu evlilik kararına ilişkin görüşü hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.

DAMAT DAHİL 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Düğün salonunda yaşanan kavganın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya müdahale eden ekipler, olaya karışan kişilere yönelik işlem başlattı. Aralarında damadın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alınırken Batapur polisi olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Batapur'daki bir düğün salonunda para atma meselesi yüzünden iki taraf arasında kavga çıktı. Polis, aralarında damadın da bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Olaya karışanlar hakkında yasal işlemler sürüyor."