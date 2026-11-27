Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, seslendirdiği Kürtçe türkü ile mest ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Kürtçe "Megri" adlı parçayı seslendirdi. Orhan'ın performansı büyük beğeni topladı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Cizre'de seslendirdiği Kürtçe şarkıyla dikkat çekti. "Megri" adlı parçayı söyleyen Orhan'ın performansı sosyal medyada paylaşıldı.
"HELAL OLSUN BACIMA"
Orhan'ın sesi dinleyenlerden beğeni toplarken, görüntülerin altına "Helal olsun bacıma" şeklinde yorumlar yapıldı.
Okurların en beğendiği yorum
“Sehitlerimizin oldugu bir zamanda megri megri he. Valla bu millet nasil bu kadar degisti yahu.”Tüm yorumlar (10)
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Yorumlar (10)