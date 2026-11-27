İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistinli çiftçilere ve yerleşim politikalarını protesto eden gruplara yönelik baskınlar düzenledi. Kentin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

TOPRAKLARINI KORUMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

El-Halil kentinin batısında bulunan İzna beldesinin Celatiyye bölgesinde bir araya gelen Filistinliler, kendilerine ait araziler üzerine kurulan yerleşimleri protesto etti. Filistinli çiftçilerin topraklarında kalmasını desteklemek amacıyla düzenlenen eylemde, bölgedeki İsrail yerleşimlerinin genişletilmesine de karşı çıkıldı. Filistinliler, çiftçilerin kendi arazilerine erişebilmesi ve tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için bir araya geldi.

CUMA NAMAZI KILAN GRUBA GAZ VE SES BOMBALI MÜDAHALE

Yerleşim politikalarına tepki gösteren Filistinliler, cuma namazını da eylemin düzenlendiği bölgede kıldı. Bölgeye baskın düzenleyen İsrail askerleri, protestoya katılan gruba müdahale etti. İsrail askerleri, Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı. Filistinlilere ait topraklarda kurulan yerleşimlere karşı düzenlenen protesto, askerlerin müdahalesiyle karşılaştı.

BİR BAŞKA BÖLGEYE DAHA BASKIN DÜZENLEDİLER

İsrail askerlerinin El-Halil kentindeki baskınları Celatiyye bölgesiyle sınırlı kalmadı. Halhul ve Beyt Ummar beldelerine ait topraklar üzerine kurulan "Karmi Tsur" yerleşiminin yakınındaki Vadi eş-Şenar bölgesine de baskın düzenlendi. El konulma tehdidi altındaki arazilerine ulaşmak isteyen Filistinli çiftçiler, bölgede İsrail askerlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Çiftçilere destek veren yabancı barış aktivistleri de baskının hedefi oldu.

ONLARCA ÇİFTÇİ VE BARIŞ AKTİVİSTİ GÖZALTINA ALINDI

Vadi eş-Şenar bölgesinde gerçekleştirilen baskında onlarca Filistinli çiftçi ve yabancı barış aktivisti gözaltına alındı. İsrail askerleri, çiftçilerin arazilerine erişmelerini ve topraklarında çalışmalarını engelledi. Gözaltına alınan yabancı barış aktivistlerinin hangi ülkelerin vatandaşları olduğu ve baskınlarda gözaltına alınanların kesin sayısı hakkında bilgi verilmedi.