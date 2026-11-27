Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak kasım ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin beklentileri belli oldu. AA Finans'ın 20 ekonomistin katılımıyla yaptığı anket sonuçlandı.

AYLIK BEKLENTİ YÜZDE 1,13

Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,13 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı tahminleri yüzde 0,80 ile yüzde 1,80 arasında değişti. TÜFE, ekimde yüzde 2,58 artmıştı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 30,10'A ÇIKABİLİR

Ekonomistlerin ortalama beklentisi gerçekleşirse, ekimde yüzde 29,77 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 30,10'a yükselmesi bekleniyor. Bu yükselişte baz etkisi belirleyici olacak: Geçen yıl kasımda aylık enflasyon yüzde 0,87 olarak gerçekleşmişti.

YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 29,94

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,94 oldu. Yılın başında yüzde 23,73 olan yıl sonu beklentisi, aylar içinde kademeli olarak yükseldi.

KASIM ENFLASYONU 3 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

TÜİK, kasım ayı enflasyon verilerini 3 Aralık Perşembe günü açıklayacak.

Bu yıl aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle: