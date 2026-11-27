Enflasyonda aylar sonra tablo değişebilir! 20 ekonomist rakam verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) kasımda yüzde 1,13 artacağını tahmin ediyor. Beklentiye göre ekimde yüzde 29,77 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 30,10'a çıkması bekleniyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,94 oldu. Kasım ayı enflasyon verileri 3 Aralık'ta açıklanacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak kasım ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin beklentileri belli oldu. AA Finans'ın 20 ekonomistin katılımıyla yaptığı anket sonuçlandı.
AYLIK BEKLENTİ YÜZDE 1,13
Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,13 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı tahminleri yüzde 0,80 ile yüzde 1,80 arasında değişti. TÜFE, ekimde yüzde 2,58 artmıştı.
YILLIK ENFLASYON YÜZDE 30,10'A ÇIKABİLİR
Ekonomistlerin ortalama beklentisi gerçekleşirse, ekimde yüzde 29,77 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 30,10'a yükselmesi bekleniyor. Bu yükselişte baz etkisi belirleyici olacak: Geçen yıl kasımda aylık enflasyon yüzde 0,87 olarak gerçekleşmişti.
YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 29,94
Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,94 oldu. Yılın başında yüzde 23,73 olan yıl sonu beklentisi, aylar içinde kademeli olarak yükseldi.
KASIM ENFLASYONU 3 ARALIK'TA AÇIKLANACAK
TÜİK, kasım ayı enflasyon verilerini 3 Aralık Perşembe günü açıklayacak.
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