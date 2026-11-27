3 ilde tefecilik faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheli hakkında karar verildi. Şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖRGÜTLÜ TEFECİLİK FAALİYETİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, farklı kişilere yönelik tefecilik faaliyetlerinin ortak bir organizasyon içerisinde gerçekleştirildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında mağdur ifadeleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri, HTS ve baz kayıtları, banka hesap hareketleri, tapu ve araç tescil kayıtları ile şirketler arasındaki para transferleri incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin belirli bir iş bölümü ve hiyerarşik yapılanma içerisinde hareket ettikleri, faiz karşılığında para vererek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

MAĞDURLARIN ARAÇLARINI VE TAŞINMAZLARINI DEVRALMIŞLAR

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde şüphelilerin mağdurlara ait araç ve taşınmazları gerçek değerleriyle örtüşmeyen işlemlerle devraldıkları belirlendi. Para transferlerini farklı şahıs ve şirketlere ait hesaplar üzerinden gerçekleştiren şüphelilerin, bu yöntemle para hareketlerini gizlemeye çalıştıkları tespit edildi. Banka hesaplarının yanı sıra tapu ve araç tescil kayıtları da soruşturma kapsamında incelendi.

BORÇLARI TAHSİL ETMEK İÇİN TEHDİT VE ZOR KULLANMIŞLAR

Şüphelilerin faiz karşılığında verdikleri paraları geri almak için mağdurlara yönelik tehdit ve zor kullanma eylemlerinde bulundukları da soruşturma dosyasına girdi. Tefecilik faaliyetlerinin örgütsel bir yapı içerisinde yürütüldüğünü belirleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması amacıyla 24 Kasım'da İstanbul, Van ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 34 şüpheliden 31'i yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

ARSA, KONUT, DAİRE VE ARAÇLARA EL KONULDU

Operasyon kapsamında şüphelilere ait olduğu ve suçta kullanıldığı değerlendirilen araçlara el konuldu. Ayrıca tefecilik faaliyetleri karşılığında müştekilerden temin edildiği belirlenen arsa, konut ve daire niteliğindeki taşınmazlara da el konuldu. El konulan mal varlıklarının toplam değerine ilişkin bilgi verilmedi.

16 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 16'sı tutuklanırken 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında firari şüphelilere yönelik çalışmalar devam ediyor.