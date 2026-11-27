İngiltere'nin Manchester kentinde yaşanan kadın cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. 31 yaşındaki Stephan Garner, 33 yaşındaki hamile kız arkadaşı Amber O'Brien'ı Blackley bölgesindeki evlerinde öldürdü. Genç kadının yüzünden ve boynundan 60'tan fazla bıçak darbesi aldığı, cinayet sırasında 9 haftalık ikiz bebeklere hamile olduğu öğrenildi.

Cinayetin ardından harekete geçen Garner'ın, izleri ortadan kaldırmak amacıyla temizlik malzemeleri satın aldığı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Bir mağazada çamaşır suyu ve sünger alırken görüntülenen Garner'ın, daha sonra cesedi sarmak için kullanacağı brandayı da satın aldığı belirlendi.

CİNAYETİN ARDINDAN TEMİZLİK MALZEMELERİ ALDI

Polis tarafından paylaşılan görüntülerde Garner'ın, cinayetten saatler sonra bir mağazada temizlik ürünleri satın aldığı görüldü. Zanlının ayrıca Amber'ın cesedini sarmak için branda ve büyük bir plastik torba aldığı tespit edildi.

Polis, Garner'ın bir aile üyesine cinayeti itiraf etmesinin ardından harekete geçti. Amber'ın cansız bedeni evde bulundu. Olay yerinde yoğun çamaşır suyu kokusu olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında Garner'ın, Amber'ın kedisi Squeak'i de dondurucuya koyduğu ve hayvanın burada öldüğü yönündeki iddialar mahkemede gündeme geldi.

CİNAYETTEN İKİ GÜN ÖNCE İKİZ BEBEK BEKLEDİĞİNİ ÖĞRENMİŞTİ

Mahkemede dinlenen ifadeler ve güvenlik kamerası kayıtları, cinayetten önce yaşananları da ortaya çıkardı. Amber, 17 Nisan'da yapılan ultrason kontrolünde 9 haftalık ikiz bebeklere hamile olduğunu öğrenmişti.

Çift arasında yaşanan tartışmanın ardından Amber'ın evden ayrılarak annesinin yanına gitmek istediği belirtildi. 18 Nisan'ın ilk saatlerinde kedisiyle birlikte binadan ayrılan genç kadının, daha sonra annesinin evinin yakınında kapı kamerasına yansıdığı görüldü.

Saat 04.29'da kaydedilen görüntülerde Amber'ın Garner'a, “Bitti Stephan, beni rahat bırak” dediği duyuldu. Yaklaşık 15 dakika sonra kedisiyle birlikte yeniden binaya giren Amber, son kez hayattayken görüntülendi.

Polis, cinayetin sabah saat 06.20'den sonra işlendiğini değerlendiriyor.

TECAVÜZ SUÇUNDAN HAPİS YATMIŞ

Garner'ın geçmişinde de ağır suçlar bulunduğu ortaya çıktı. 18 yaşındayken gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle 7 ayrı tecavüz suçundan mahkûm edilen Garner, 2015 yılında 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2023 yılında şartlı tahliye edilen Garner'ın, Amber ile ilişkiye başladığında hâlâ denetimli serbestlik kapsamında olduğu belirtildi.

Cinayetin ardından mezarlıkta silahlı polis ekiplerince yakalanan Garner, mahkemede cinayetten suçlu bulundu.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Manchester Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada Stephan Garner, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Garner'ın şartlı tahliye başvurusunda bulunabilmesi için en az 23 yıl cezaevinde kalması gerekiyor.

Greater Manchester Polisi Kıdemli Soruşturma Görevlisi Duncan Thorpe, Garner'ı kontrolcü ve şiddet eğilimli, son derece tehlikeli bir fail olarak nitelendirdi. Thorpe, hiçbir cezanın Amber'ın ailesinin kaybını telafi edemeyeceğini ancak kararın aileye adalet duygusu vereceğini umduğunu söyledi.