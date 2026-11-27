Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kapsamında Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlara yönelik polis müdahalesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fidan, olaylar yaşandığı sırada Pakistan'a gitmek üzere uçakta olduğunu söyledi.

GÜRCÜ MEVKİDAŞINI HEMEN ARADI

Olayların haberini alır almaz Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile telefonda görüştüğünü belirten Fidan, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi ve Batum Başkonsolosu ile de sahada doğrudan iletişim kurduğunu ifade etti.

Fidan, “Bu üzücü ve kabul edilemez olaylar olurken ben uçaktaydım. Dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısından çıktık. Milli Savunma Bakanı'mızla, Genelkurmay Başkanı'mızla beraber uçağa bindik, Pakistan'a geliyorduk. Tabii o sürede maçta bu olaylar çıktı. Bunun üzerine hemen Gürcistan Dışişleri Bakanı'nı aradım. Büyükelçimiz ve Başkonsolosumuzla da direkt sahada iletişim halindeydik” diye konuştu.

“SEYİRCİLERİMİZİN BÖYLE MUAMELE GÖRMESİNİ KABUL EDEMEYİZ”

Öncelikli amaçlarının olayların yatıştırılması, Türk vatandaşlarının gözaltında kalmaması, yaralanmaması ve gerekli desteğin sağlanması olduğunu vurgulayan Fidan, ilgili kurumların devreye girdiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia'nın da Dışişleri Bakanlığına çağrılarak gerekli uyarıların yapıldığını hatırlatan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu, bizim için son derece kabul edilemez bir durum. İki ülke arasındaki ilişkinin seviyesine yakışmıyor. Seyircilerimizin böyle muamele görmesini biz kabul edemeyiz. Bu konudaki mesajlarımızı anladıklarını düşünüyorum.”