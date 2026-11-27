İranlı yetişkin filmleri oyuncusu, ülkesine iade edilmesi halinde "ağır ceza" alacağı gerekçesiyle İngiltere'den derhal sınır dışı edilmesine karşı hukuk mücadelesini sürdürüyor. Ülkesine gönderilmesi halinde ağır cezalarla karşılaşacağını öne süren kadın, İngiltere'de yeni bir iltica duruşması hakkı kazandı.

Mahkemede kimliği gizli tutulan ve "RN" olarak anılan kadın, bir göçmenlik hakiminin anlatımını "inandırıcı olmayan" olarak değerlendiren kararı üst mahkemede bozdurana kadar sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıyaydı.

The Telegraph'ta yer alan habere göre RN, mahkemeye verdiği ifadede maddi sıkıntı yaşadığı ve annesinden sürekli para istemekten utandığı için gizlice 20 ila 30 yetişkin filminde rol aldığını anlattı.

Görüntülerin sınırlı sayıda kişiye ulaşacağına dair kendisine güvence verildiğini belirten RN, 2016 veya 2017 yılında Maryam adlı bir arkadaşıyla çekimlere başladığını söyledi. Ancak görüntülerin geniş kitlelere yayıldığını ve bunun kendisini İranlı yetkililerin doğrudan hedefi haline getirdiğini savundu.

MAHKEME CELBİ İDDİASI VE İLTİCA SÜRECİ

Kadının iltica mücadelesi, Ağustos 2022'de İngiltere'yi vizeyle ziyaret ettiği sırada başladı. RN mahkemeye, İran'daki bir arkadaşından polisin yetişkin filmlerinde yer alan kişilere yönelik sert önlemler aldığına dair panik dolu bir e-posta aldığını aktardı.

İddiaya göre Maryam'ın annesi, İranlı yetkililerin evine ulaştırmaya çalıştığı resmi bir mahkeme celbinin fotoğrafını çekti. Tutuklanmaktan çekinen RN, doğrudan İngiltere İçişleri Bakanlığına başvurarak sığınma talebinde bulundu ve vizesinin dolduğu 8 Eylül 2022'den sonra ülkesine geri dönmedi.

İlk aşamada temyiz başvurusu reddedilen kadının anlatımı, ilk derece mahkemesince inandırıcı bulunmadı. Söz konusu hakim, İran'da yetişkin filmleri üretmenin ağır sonuçları bulunduğunu belirterek kimsenin bu riski isteyerek göze almayacağını öne sürdü.

ÜST MAHKEMEDEN YENİ DURUŞMA KARARI

RN, bu karara yaptığı itirazda haklı bulundu. Üst mahkeme yargıcı Jonathan Perkins, önceki kararı sert sözlerle eleştirerek insanların asla büyük riskler almadığı varsayımının "spekülatif ve bu nedenle tehlikeli" olduğunu ifade etti.

Yargıç Perkins, başvurunun usulüne uygun şekilde sonuçlandırılmadığını belirterek dosyanın yeniden görülmesi için birinci derece mahkemeye geri gönderilmesine hükmetti.

AYRI BİR SINIR DIŞI TARTIŞMASI

Haberde ayrıca, İngiltere'deki sınır dışı kararlarına ilişkin yakın tarihli başka bir davaya da değinildi. Kuzey Yorkshire'daki A17 karayolunda polis tarafından durdurulan Romanyalı Bogdan Mandita'nın aracında piyasa değeri 98 bin sterline ulaşan bir kilogramdan fazla esrar ele geçirilmişti.

2023 yılında suç şebekesinde "önemli" rol oynadığı gerekçesiyle yedi ay hapis cezasına çarptırılan 40 yaşındaki Mandita hakkında sınır dışı kararı çıkarılmıştı. Ancak Mandita, İngiltere'deki eşi ve iki çocuğunu gerekçe göstererek karara insani nedenlerle itiraz etmiş; birinci derece mahkeme hakimi de suçun, sanığı ailesinden ayırmayı haklı çıkaracak ağırlıkta olmadığına karar vererek İngiltere'de kalmasına hükmetmişti.