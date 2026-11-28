Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, uzun süredir aşk yaşadığı Tuğçe Alaca ile hayatını birleştirdi. Spor dünyasından çok sayıda ismin katıldığı düğünden paylaşılan görüntüler dikkat çekerken çiftin dans ettiği sırada yaşanan bir an da merak uyandırdı.

GELİN VE DAMAT DANS EDERKEN ARKASINI DÖNDÜ

Düğünde Yunus Akgün ile Tuğçe Alaca'nın dans ettiği sırada çekilen görüntülerde, milli futbolcunun annesinin arkasını döndüğü görüldü. Gri elbisesiyle davetlilerin arasında yer alan anne Akgün'ün, gelin ve damadın yakınlaşmasından rahatsız olduğu öne sürüldü. Ancak söz konusu hareketin nedeni hakkında herhangi bir açıklama bulunmuyor.

NİKAH ŞAHİTLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Genç çiftin nikah şahitliğini Fatih Terim, Dursun Özbek, Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir yaptı. Yunus Akgün'ü mutlu gününde takım arkadaşları da yalnız bırakmadı. Nikaha Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Milli Takımlar Teknik Direktörü Sergen Yalçın da katıldı.

EVLİLİK TEKLİFİNİ TEKNEDE YAPMIŞTI

Yunus Akgün, 1 Ocak 2025'te Tuğçe Alaca'ya teknede evlilik teklifinde bulunmuştu. O özel anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan milli futbolcu, "Bu yıldan kalan en güzel an" notunu düşmüştü. Tuğçe Alaca ise "Bu yılın bana en güzel hediyesi" ifadelerini kullanmıştı.

14 AY SONRA DÜNYAEVİNE GİRDİLER

8 Eylül 2025'te aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan Yunus Akgün ile Tuğçe Alaca, yaklaşık 14 aylık nişanlılık sürecinin ardından dünyaevine girdi.