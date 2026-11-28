Kime niyet, kime kısmet! Brown için geldiler, Oppong'u da beğendilerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Archie Brown'u izlemek için tribünde bulunan Newcastle United, Fulham ve Atalanta'nın scoutları, Kojo Oppong'un performansından da etkilendi. Sarı-lacivertlilerin 12 milyon euroya kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Ganalı stoperin Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdiği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı genç savunmacı Kojo Oppong, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. Ganalı futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk karşısında sergilediği performansla beğeni topladı.
BROWN İÇİN GELDİLER, OPPONG'U DA BEĞENDİLER
Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı karşılaşmayı Archie Brown'u izlemek için tribünden takip eden Newcastle United, Fulham ve Atalanta'nın scoutları, Kojo Oppong'u da yakından takip etti. Ukrayna temsilcisi karşısında başarılı bir performans ortaya koyan genç stoperin, Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdiği öğrenildi.
HAVA TOPU MÜCADELELERİNİN HİÇBİRİNİ KAYBETMEDİ
Shakhtar Donetsk karşısında 5 ikili mücadele kazanan Kojo Oppong, girdiği hava topu mücadelelerinin hiçbirini kaybetmedi. Karşılaşmada takımının en fazla top kapan futbolcusu olan 22 yaşındaki savunmacı, etkili performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
TEKNİK HEYET DE PERFORMANSINDAN MEMNUN
Fransa temsilcisi Nice'ten 12 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Kojo Oppong'un performansından sarı-lacivertlilerin teknik heyetinin de son derece memnun olduğu belirtildi. Archie Brown'u izlemek için gelen scoutların Oppong'u da listelerine eklemesi, genç futbolcunun yükselen değerini bir kez daha ortaya koydu.
9 MAÇTA 569 DAKİKA SÜRE ALDI
Bu sezon Süper Lig'de 6 karşılaşmada 320 dakika süre alan Kojo Oppong, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 249 dakika sahada kaldı. Toplam 9 karşılaşmada 569 dakika görev yapan Ganalı futbolcu, henüz gol veya asist katkısında bulunamadı.
SÖZLEŞMESİ 2030 YILINA KADAR DEVAM EDİYOR
Avrupa kulüplerinin radarına giren 22 yaşındaki Kojo Oppong'un Fenerbahçe ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
“Yaz kızım 30 milyon oppong, 30 milyon Brown= seneye Ronaldo 60 milyon. Gençleri ver emekli al”Tüm yorumlar (4)
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