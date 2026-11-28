Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı genç savunmacı Kojo Oppong, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. Ganalı futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk karşısında sergilediği performansla beğeni topladı.

BROWN İÇİN GELDİLER, OPPONG'U DA BEĞENDİLER

Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı karşılaşmayı Archie Brown'u izlemek için tribünden takip eden Newcastle United, Fulham ve Atalanta'nın scoutları, Kojo Oppong'u da yakından takip etti. Ukrayna temsilcisi karşısında başarılı bir performans ortaya koyan genç stoperin, Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdiği öğrenildi.

HAVA TOPU MÜCADELELERİNİN HİÇBİRİNİ KAYBETMEDİ

Shakhtar Donetsk karşısında 5 ikili mücadele kazanan Kojo Oppong, girdiği hava topu mücadelelerinin hiçbirini kaybetmedi. Karşılaşmada takımının en fazla top kapan futbolcusu olan 22 yaşındaki savunmacı, etkili performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

TEKNİK HEYET DE PERFORMANSINDAN MEMNUN

Fransa temsilcisi Nice'ten 12 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Kojo Oppong'un performansından sarı-lacivertlilerin teknik heyetinin de son derece memnun olduğu belirtildi. Archie Brown'u izlemek için gelen scoutların Oppong'u da listelerine eklemesi, genç futbolcunun yükselen değerini bir kez daha ortaya koydu.

9 MAÇTA 569 DAKİKA SÜRE ALDI

Bu sezon Süper Lig'de 6 karşılaşmada 320 dakika süre alan Kojo Oppong, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 249 dakika sahada kaldı. Toplam 9 karşılaşmada 569 dakika görev yapan Ganalı futbolcu, henüz gol veya asist katkısında bulunamadı.

SÖZLEŞMESİ 2030 YILINA KADAR DEVAM EDİYOR

Avrupa kulüplerinin radarına giren 22 yaşındaki Kojo Oppong'un Fenerbahçe ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.