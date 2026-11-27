Batum'da Beşiktaş taraftarı üniversite öğrencilerine bıçaklı saldırıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesine tepkiler sürerken bu kez üniversite eğitimi için kentte bulunan iki Türk öğrenci saldırıya uğradı. Beşiktaş atkılarını çıkarmayı reddeden gençler 3-4 kişilik Gürcü grup tarafından darbedilirken öğrencilerden biri omzundan bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu, olayla ilgili Gürcü makamlarıyla görüşme gerçekleştirdi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında Batum'da oynanan karşılaşmada Gürcistan polisinin Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanmasına tepkiler sürerken kentte iki Türk öğrenci saldırıya uğradı.
BEŞİKTAŞ ATKILARINI ÇIKARMALARINI İSTEDİLER
Üniversite eğitimi için Batum'da bulunan iki Beşiktaş taraftarı, akşam saatlerinde kentte dolaştıkları sırada 3-4 kişilik Gürcü grubun saldırısına maruz kaldı.
Gençlerin yanına yaklaşan grup, boyunlarındaki Beşiktaş atkılarını çıkarmalarını istedi. Atkılarını vermeyi reddeden iki genci darbeden saldırganlar, öğrencilerden birini omzundan bıçakladı.
YARALI ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredeki bir otelin görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
BATUM BAŞKONSOLOSLUĞU DEVREYE GİRDİ
Saldırının ardından Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu yetkilileri de devreye girerek olayla ilgili Gürcü makamlarıyla görüşme gerçekleştirdi.
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