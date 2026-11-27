UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında Batum'da oynanan karşılaşmada Gürcistan polisinin Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanmasına tepkiler sürerken kentte iki Türk öğrenci saldırıya uğradı.

BEŞİKTAŞ ATKILARINI ÇIKARMALARINI İSTEDİLER

Üniversite eğitimi için Batum'da bulunan iki Beşiktaş taraftarı, akşam saatlerinde kentte dolaştıkları sırada 3-4 kişilik Gürcü grubun saldırısına maruz kaldı.

Gençlerin yanına yaklaşan grup, boyunlarındaki Beşiktaş atkılarını çıkarmalarını istedi. Atkılarını vermeyi reddeden iki genci darbeden saldırganlar, öğrencilerden birini omzundan bıçakladı.

YARALI ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki bir otelin görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BATUM BAŞKONSOLOSLUĞU DEVREYE GİRDİ

Saldırının ardından Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu yetkilileri de devreye girerek olayla ilgili Gürcü makamlarıyla görüşme gerçekleştirdi.