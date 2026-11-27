Safra kesesindeki taş nedeniyle 16 Kasım akşamı İstanbul'da hastaneye kaldırılan Yavuz Bingöl, 12 günlük tedavinin ardından taburcu edildi. Sanatçının eşi Nilşah Ağaoğlu Bingöl, beklenen ameliyatın yapılamadığını ve operasyonun 4 hafta sonraya kaldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

EŞİNDEN TEŞEKKÜR MESAJI

Nilşah Ağaoğlu Bingöl, paylaşımında doktorlara, hemşirelere ve süreç boyunca yanlarında olan dostlarına teşekkür etti. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "12 gün sonunda hastaneden taburcu oluyoruz. Bize çiçek gibi bakan doktorlarımıza ve buraya sığmayan tüm hemşirelerimize sonsuz teşekkürler. Arayan, soran, gelen, gelemeyen 12 gündür bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza sevgiler. Ameliyat hala olamadı, 4 hafta sonra" Ağaoğlu Bingöl, tedavi süresince eşinin yanından ayrılmamış, daha önce hastane odasından eşinin elini tuttuğu bir kareyi "Hastalıkta sağlıkta tamam da, MR'da neden." notuyla paylaşmıştı.

AMELİYATI DEĞERLER YÜZÜNDEN ERTELENDİ

Yapılan tetkiklerin ardından doktorlar, sanatçının safra kesesinin ameliyatla alınmasına karar vermişti. Ancak operasyon, sanatçının kan ve enfeksiyon değerlerinin uygun seviyeye inmemesi nedeniyle ertelenmişti. Menajeri Erden Demir de o günlerde Bingöl'ün genel durumunun iyi olduğunu, ameliyat için değerlerin düşmesinin beklendiğini açıklamıştı.

YAZ AYINDA KONSERİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden olan ve oyunculuk da yapan Yavuz Bingöl'ün safra kesesi sorunu yeni değil. Sanatçı, temmuz ayında aynı rahatsızlık nedeniyle Malatya'daki konserini iptal etmek zorunda kalmış, o dönem ciddi bir sağlık sorunu olmadığını ve safra kesesini ileri bir tarihte aldıracağını söylemişti. Bingöl, 2024 yılında Nilşah Ağaoğlu ile evlenmişti. Sanatçının ertelenen ameliyatının, eşinin açıklamasına göre yaklaşık bir ay sonra yapılması bekleniyor.