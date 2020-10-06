Son Dakika Bingöl Haberleri

16:26 Son Dakika | HDP önündeki eylemde aile sayısı 148 oldu Son dakika haberleri... HDP önündeki eylemde aile sayısı 148 olduHDP önündeki eylemde 401'inci gün (2)Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyerek, oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 148'a çıktı.

16:26 Bingöl Halk Eğitim Merkezi'nde 50 bin maske üretilip dağıtıldı Bingöl'de Halk Eğitimi Merkezi'ndeki usta öğretici kadınlar, pandemi nedeniyle 50 bin adet maske üretimi gerçekleştirdi.

15:53 Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

15:18 Bingöl'den İHA'ya ziyaret Deva Partisi Erzurum İl Başkanı Vahit Bingöl, beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri, Celal Zonguldak, Emre Okumuş ve Dilruba Turan ile birlikte İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

11:35 Son dakika: Aileler direniyor nöbete katılım her geçen gün artıyor Edinilen son dakika gelişmesine göre - Aileler direniyor nöbete katılım her geçen gün artıyor HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti...

11:15 HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 399'uncu gününde HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 399'uncu gününde Çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti eylemi 399'uncu gününe girdi.

09:39 Erzurum'da 4 bin 228 araç devredildi Erzurum'da 2 bin 764 otomobil, 81 minibüs, 9 otobüs, 976 kamyonet, 104 kamyon, 50 motosiklet, 5 özel amaçlı taşıt ve 239 traktör olmak üzere toplam 4 bin 228 aracın devredildiği bildirildi.

09:03 Cazibe Merkezleri Programı'ndaki il sayısı Kilis'in de eklenmesiyle 24 oldu Cazibe Merkezleri Programı'na Kilis'in de eklenmesiyle il sayısı 24'e yükseldi. Programda yapılan değişiklikle desteklenecek imalat sanayi yatırımlarına 2 milyon lira şartı getirildi.

14:53 Diyarbakır'daki evlat nöbeti 400. gününde Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

14:52 Öğrenciler istedi, öğretmen sınıfı bahçeye kurdu Öğrenciler istedi, öğretmen sınıfı bahçeye kurdu Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki bir köyde ilkokul 4.sınıftaki 6 öğrencinin isteğini kırmayan öğretmen, okul bahçesine sınıf kurdu.

12:59 Meclis Bingöl balı ile tatlandı Meclis Bingöl balı ile tatlandı AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek: "Balımızın özelliği bin bir çiçeğin olduğu Bingöl dağlarında bizim metan, Genç Bölgemizde ciddi anlamda verimli ballar çıkmaktadır.

12:33 AK Partili Berdibek, Meclis'te Bingöl balını tanıttı AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl ve çevresinde üretilen çiçek balının tanıtımını yaparak, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için Kovid-19 ile mücadelede bal tüketiminin önemine dikkati çekti.

09:46 Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Bingöl'ün Genç ilçesinde tır şoförlüğü yapan Sinan Güven, koronavirüs nedeniyle kullanımı artan ve kentte fabrikası bulunmayan kağıt bardak için KOSGEB'den 150 bin TL destek alarak üretime başladı. Şoförlüğü de bırakan ve 3 işçisiyle günde 150 bine yakın kağıt bardak üreten Güven'in şimdiki hedefi daha büyük makineler alarak istihdamı artırmak.

17:09 Başkan Gürkan'dan öğretmenlere övgü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ Köy Enstitüsünden yıllar önce mezun olan ve yıllarca eğitim camiasına hizmet verdikten sonra emekli olan öğretmenlerle bir araya geldi.

11:29 Kaymakam Türkmen engelli vatandaşı yalnız bırakmadı Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, engelli vatandaşı evinde ziyaret ederek çocuklara hediye dağıttı.

11:03 Son dakika haber: Son dakika gelişmesine göre Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için bebek ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik kış üslenmesine hazırlandığı eylülde düzenlenen başarılı operasyonlarda, aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 110 terörist etkisiz hale getirildi.

10:59 Son dakika haber... Son dakika haberler... HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısının ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği, 2 polisin şehit olduğu, 35 kişinin yaşamını yitirdiği şiddet olaylarının üzerinden 6 yıl geçti.

10:39 Erzurum'dan 9 ayda 22.2 milyonluk ihracat Erzurum'da bu yılın Eylül ayında 3 milyon 419 bin dolar; yılın Ocak-Eylül ayları kapsamında ise 22 milyon 259 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi.

10:35 Fiyat artışları (4) Türkiye'de eylülde yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 13,76 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" olarak belirlendi.

10:08 10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

18:16 Tuzakla yırtıcı kuşları yakalayan 3 kişiye 176 bin lira ceza KARS'ta tuzak kurarak yakaladıkları 'atmaca' ve 'doğan' cinsi kuşları araçlarının kapı içlerindeki zulalara gizleyen 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.

13:28 Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele Bingöl'ün Genç ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmada, 281 gram esrar ele geçirilirken bir kişide gözaltına alındı.

13:27 Bingöl Solhan Spor, gelir gider tablosunu paylaştı BİNGÖL (İHA) – Eylül ayında kulübün gelirinin 1 milyon 153 bin 45 TL olduğunu belirten Bingöl Solhanspor Başkanı Ziya Sözen, "Oyuncu giderleri, lisans bedeli, konaklama gibi birçok masrafa da toplamda 1 milyon 63 bin 232 TL harcandı" dedi.

13:38 Bingöl'de çiftçilere hibeli ceviz fidanı Bingöl'de çiftçilere yüzde 65 hibeli aşılı ceviz fidanı dağıtılacağını bildirildi.

11:05 "Türkiye'nin Oscar"ı Kovid-19'un gölgesinde kapılarını açıyor Tiyatroyla ilgilenen bir grup öğrencinin 1953'te Aspendos Antik Tiyatrosu'na yaptıkları geziyle temelleri atılan, 1963'te de festivale dönüştürülen Antalya Altın Portakal Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde kapılarını açıyor.

15:51 Bingöl'de Covid-19 tedbirlerine uymayan 141 şahsa ceza kesildi Bingöl'de, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan veya temaslı olup evde izlemi devam ettiği tespit edilen 24 şahsında aralarında bulunduğu 141 kişiye kurallara uymadıklarından dolayı para cezası kesildiğini bildirdi.

15:01 Bingöl'de yakalanan 6 dilenci il dışına gönderildi Bingöl'de zabıta ekiplerinin yaptığı çalışmada 6 dilenci yakalandı, yasal işlemlerin ardından il dışına çıkarıldı.

10:15 Akay, 18 ayın hesabını verdi yeni dönemi Milli Mücadele dönemi ilan etti Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, seçildikleri günden bu yana geçen 18 ay içinde yaptıkları hizmetleri meclis üyelerine anlattı, yeni dönemi Milli Mücadele dönemi ilan etti.

09:25 "Depreme hazırlıkta en büyük eksiklik; Fay Yasası" Bir süre önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ifade edilen Fay Yasası konusu hakkında görüşlerini aktaran Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Aykan, Türkiye'nin en önemli eksikliklerinden birinin Fay Yasası olduğunu açıkladı.

18:26 Bursa'da parke taşı yüklü tır, domates taşıyan traktörle çarpıştı Bursa'da parke taşı yüklü tır, domates taşıyan traktörle çarpıştı Kaza sonrası tonlarca domates yola saçıldı Bursa'nın İznik ilçesinde parke taşı yüklü tır, domates taşıyan traktörle çarpıştı.

17:41 Muğla Valisi Orhan Tavlı, Knidos Antik Kentini gezdi Muğla Valisi Orhan Tavlı ile eşi Ayşe Tavlı Datça ilçesinde bulunan Knidos Antik Kenti'ni ziyaret etti.

16:49 Vali Ekinci: "Gidişatın 2 hafta öncesine kadar iyi olduğunu söyleyebiliriz" Vali Ekinci: "Gidişatın 2 hafta öncesine kadar iyi olduğunu söyleyebiliriz" Bingöl'de denetimlerin 7 gün 24 saat devam ettiğini vurgulayan Vali Kadir Ekinci, "Alınan tedbirler çerçevesinde gidişatın 2 hafta öncesine kadar iyi olduğunu söyleyebiliriz.

16:35 AK Partili Sağlar, "Gece gündüz çalışacağız" Görevi yeni devralan AK Parti Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar, "Teşkilat mensuplarımızla birlikte davamızı daha ileriye götürmek, başarı bayrağımızı daha yukarılara taşımak için gece gündüz çalışacağız" dedi.

15:43 Son dakika haberleri: Kovid-19 denetimleri Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığınca "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında Bingöl'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri yapıldı.

13:44 Son dakika! Bingöl'de uyuşturucuya 2 gözaltı Gelen son dakika haberine göre BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

12:17 Son dakika! Bingöl'de operasyon, silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi Son dakika haberine göre Bingöl'de jandarma ekiplerinin belirlediği bir adrese operasyon yapıldı, ruhsatsız çeşitli silahlar ve esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

11:25 Bingöl Solhanspor voleybol takımında 4 oyuncu koronavirüse yakalandı TÜRKİYE Voleybol Federasyonu AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhanspor'un 4 oyuncusu koronavirüse yakalandı.