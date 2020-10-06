Son Dakika Bingöl Haberleri

- Dün 16:26 Son Dakika | HDP önündeki eylemde aile sayısı 148 oldu
Son dakika haberleri... HDP önündeki eylemde aile sayısı 148 olduHDP önündeki eylemde 401'inci gün (2)Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyerek, oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 148'a çıktı.
- Dün 16:26 Bingöl Halk Eğitim Merkezi'nde 50 bin maske üretilip dağıtıldı
Bingöl'de Halk Eğitimi Merkezi'ndeki usta öğretici kadınlar, pandemi nedeniyle 50 bin adet maske üretimi gerçekleştirdi.
- Dün 15:53 Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
- Dün 15:18 Bingöl'den İHA'ya ziyaret
Deva Partisi Erzurum İl Başkanı Vahit Bingöl, beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri, Celal Zonguldak, Emre Okumuş ve Dilruba Turan ile birlikte İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
- Dün 11:35 Son dakika: Aileler direniyor nöbete katılım her geçen gün artıyor
Edinilen son dakika gelişmesine göre - Aileler direniyor nöbete katılım her geçen gün artıyor HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti...
- Dün 11:15 HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 399'uncu gününde
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 399'uncu gününde Çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti eylemi 399'uncu gününe girdi.
- Dün 09:39 Erzurum'da 4 bin 228 araç devredildi
Erzurum'da 2 bin 764 otomobil, 81 minibüs, 9 otobüs, 976 kamyonet, 104 kamyon, 50 motosiklet, 5 özel amaçlı taşıt ve 239 traktör olmak üzere toplam 4 bin 228 aracın devredildiği bildirildi.
- Dün 09:03 Cazibe Merkezleri Programı'ndaki il sayısı Kilis'in de eklenmesiyle 24 oldu
Cazibe Merkezleri Programı'na Kilis'in de eklenmesiyle il sayısı 24'e yükseldi. Programda yapılan değişiklikle desteklenecek imalat sanayi yatırımlarına 2 milyon lira şartı getirildi.
- 06.10.2020 14:53 Diyarbakır'daki evlat nöbeti 400. gününde
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.
- 06.10.2020 14:52 Öğrenciler istedi, öğretmen sınıfı bahçeye kurdu
Öğrenciler istedi, öğretmen sınıfı bahçeye kurdu Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki bir köyde ilkokul 4.sınıftaki 6 öğrencinin isteğini kırmayan öğretmen, okul bahçesine sınıf kurdu.
- 06.10.2020 12:59 Meclis Bingöl balı ile tatlandı
Meclis Bingöl balı ile tatlandı AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek: "Balımızın özelliği bin bir çiçeğin olduğu Bingöl dağlarında bizim metan, Genç Bölgemizde ciddi anlamda verimli ballar çıkmaktadır.
- 06.10.2020 12:43 Bingöl'de geçtiğimiz ay 266 kişi istihdam edildi
Bingöl'de geçtiğimiz ay 266 kişinin istihdam edildiği bildirildi.
- 06.10.2020 12:33 AK Partili Berdibek, Meclis'te Bingöl balını tanıttı
AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl ve çevresinde üretilen çiçek balının tanıtımını yaparak, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için Kovid-19 ile mücadelede bal tüketiminin önemine dikkati çekti.
- 06.10.2020 09:46 Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu
Bingöl'ün Genç ilçesinde tır şoförlüğü yapan Sinan Güven, koronavirüs nedeniyle kullanımı artan ve kentte fabrikası bulunmayan kağıt bardak için KOSGEB'den 150 bin TL destek alarak üretime başladı. Şoförlüğü de bırakan ve 3 işçisiyle günde 150 bine yakın kağıt bardak üreten Güven'in şimdiki hedefi daha büyük makineler alarak istihdamı artırmak.
- 05.10.2020 17:09 Başkan Gürkan'dan öğretmenlere övgü
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ Köy Enstitüsünden yıllar önce mezun olan ve yıllarca eğitim camiasına hizmet verdikten sonra emekli olan öğretmenlerle bir araya geldi.
- 05.10.2020 15:59 Bingöl'de bir evden 7 yılan çıkartıldı
Bingöl'de bir köydeki evden 7 tane yılan çıkartıldı.
- 05.10.2020 14:44 Bingöl'de Engelsiz Yaşam Merkezi bitti, yeni belediye binasının yüzde 50'si tamamlandı
Bingöl'de yeni belediye hizmet binasının yüzde 50'sinin tamamlandığı,Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatının ise bittiği çevre düzenlemesinin yapıldığı bildirildi.
- 05.10.2020 11:29 Kaymakam Türkmen engelli vatandaşı yalnız bırakmadı
Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, engelli vatandaşı evinde ziyaret ederek çocuklara hediye dağıttı.
- 05.10.2020 11:05 Son dakika! Elazığ'da otomobil bahçeye uçtu: 1 ölü,2 yaralı
Son dakika haberi: Elazığ'da otomobil bahçeye uçtu, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
- 05.10.2020 11:03 Son dakika haber:
Son dakika gelişmesine göre Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için bebek ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik kış üslenmesine hazırlandığı eylülde düzenlenen başarılı operasyonlarda, aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 110 terörist etkisiz hale getirildi.
- 05.10.2020 10:59 Son dakika haber...
Son dakika haberler... HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısının ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği, 2 polisin şehit olduğu, 35 kişinin yaşamını yitirdiği şiddet olaylarının üzerinden 6 yıl geçti.
- 05.10.2020 10:39 Erzurum'dan 9 ayda 22.2 milyonluk ihracat
Erzurum'da bu yılın Eylül ayında 3 milyon 419 bin dolar; yılın Ocak-Eylül ayları kapsamında ise 22 milyon 259 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi.
- 05.10.2020 10:35 Fiyat artışları (4)
Türkiye'de eylülde yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 13,76 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" olarak belirlendi.
- 05.10.2020 10:09 Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
- 05.10.2020 10:08 10 yıl önce bugün neler oldu ?
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
- 04.10.2020 18:16 Tuzakla yırtıcı kuşları yakalayan 3 kişiye 176 bin lira ceza
KARS'ta tuzak kurarak yakaladıkları 'atmaca' ve 'doğan' cinsi kuşları araçlarının kapı içlerindeki zulalara gizleyen 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.
- 04.10.2020 18:03 Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 6 A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, A. Hatayspor'u konuk etti.
- 04.10.2020 16:58 Aytemiz Alanyaspor'dan Hatayspor'a gol yağmuru
Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, A. Hatayspor'u konuk etti.
- 04.10.2020 13:28 Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele
Bingöl'ün Genç ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmada, 281 gram esrar ele geçirilirken bir kişide gözaltına alındı.
- 04.10.2020 13:27 Bingöl Solhan Spor, gelir gider tablosunu paylaştı
BİNGÖL (İHA) – Eylül ayında kulübün gelirinin 1 milyon 153 bin 45 TL olduğunu belirten Bingöl Solhanspor Başkanı Ziya Sözen, "Oyuncu giderleri, lisans bedeli, konaklama gibi birçok masrafa da toplamda 1 milyon 63 bin 232 TL harcandı" dedi.
- 04.10.2020 10:52 Son dakika haberleri: Kazanlar Kaynamaya, Pelverdeler hazırlanmaya başladı
Son dakika haber... Kazanlar kaynamaya, cancurlar pişmeye, kışlık pelverdeler hazırlanmaya başladı.
- 03.10.2020 21:53 Samsun Devlet Opera ve Balesi "Güz türküleri" konseri verdi
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Güz türküleri" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.
- 03.10.2020 13:38 Bingöl'de çiftçilere hibeli ceviz fidanı
Bingöl'de çiftçilere yüzde 65 hibeli aşılı ceviz fidanı dağıtılacağını bildirildi.
- 03.10.2020 11:05 "Türkiye'nin Oscar"ı Kovid-19'un gölgesinde kapılarını açıyor
Tiyatroyla ilgilenen bir grup öğrencinin 1953'te Aspendos Antik Tiyatrosu'na yaptıkları geziyle temelleri atılan, 1963'te de festivale dönüştürülen Antalya Altın Portakal Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde kapılarını açıyor.
- 02.10.2020 15:51 Bingöl'de Covid-19 tedbirlerine uymayan 141 şahsa ceza kesildi
Bingöl'de, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan veya temaslı olup evde izlemi devam ettiği tespit edilen 24 şahsında aralarında bulunduğu 141 kişiye kurallara uymadıklarından dolayı para cezası kesildiğini bildirdi.
- 02.10.2020 15:01 Bingöl'de yakalanan 6 dilenci il dışına gönderildi
Bingöl'de zabıta ekiplerinin yaptığı çalışmada 6 dilenci yakalandı, yasal işlemlerin ardından il dışına çıkarıldı.
- 02.10.2020 13:39 Samsun Devlet Opera ve Balesi "Güz türküleri" konseri verecek
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Güz türküleri" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.
- 02.10.2020 10:15 Akay, 18 ayın hesabını verdi yeni dönemi Milli Mücadele dönemi ilan etti
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, seçildikleri günden bu yana geçen 18 ay içinde yaptıkları hizmetleri meclis üyelerine anlattı, yeni dönemi Milli Mücadele dönemi ilan etti.
- 02.10.2020 09:25 "Depreme hazırlıkta en büyük eksiklik; Fay Yasası"
Bir süre önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ifade edilen Fay Yasası konusu hakkında görüşlerini aktaran Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Aykan, Türkiye'nin en önemli eksikliklerinden birinin Fay Yasası olduğunu açıkladı.
- 01.10.2020 18:26 Bursa'da parke taşı yüklü tır, domates taşıyan traktörle çarpıştı
Bursa'da parke taşı yüklü tır, domates taşıyan traktörle çarpıştı Kaza sonrası tonlarca domates yola saçıldı Bursa'nın İznik ilçesinde parke taşı yüklü tır, domates taşıyan traktörle çarpıştı.
- 01.10.2020 17:41 Muğla Valisi Orhan Tavlı, Knidos Antik Kentini gezdi
Muğla Valisi Orhan Tavlı ile eşi Ayşe Tavlı Datça ilçesinde bulunan Knidos Antik Kenti'ni ziyaret etti.
- 01.10.2020 16:49 Vali Ekinci: "Gidişatın 2 hafta öncesine kadar iyi olduğunu söyleyebiliriz"
Vali Ekinci: "Gidişatın 2 hafta öncesine kadar iyi olduğunu söyleyebiliriz" Bingöl'de denetimlerin 7 gün 24 saat devam ettiğini vurgulayan Vali Kadir Ekinci, "Alınan tedbirler çerçevesinde gidişatın 2 hafta öncesine kadar iyi olduğunu söyleyebiliriz.
- 01.10.2020 16:35 AK Partili Sağlar, "Gece gündüz çalışacağız"
Görevi yeni devralan AK Parti Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar, "Teşkilat mensuplarımızla birlikte davamızı daha ileriye götürmek, başarı bayrağımızı daha yukarılara taşımak için gece gündüz çalışacağız" dedi.
- 01.10.2020 16:29 AK Parti Bingöl İl Başkanlığına atanan Sağlar, göreve başladı
AK Parti Bingöl İl Başkanlığına atanan Haşim Sağlar, görevine başladı.
- 01.10.2020 15:43 Son dakika haberleri: Kovid-19 denetimleri
Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığınca "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında Bingöl'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri yapıldı.
- 01.10.2020 13:44 Son dakika! Bingöl'de uyuşturucuya 2 gözaltı
Gelen son dakika haberine göre BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
- 01.10.2020 12:17 Son dakika! Bingöl'de operasyon, silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haberine göre Bingöl'de jandarma ekiplerinin belirlediği bir adrese operasyon yapıldı, ruhsatsız çeşitli silahlar ve esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
- 01.10.2020 11:25 Bingöl Solhanspor voleybol takımında 4 oyuncu koronavirüse yakalandı
TÜRKİYE Voleybol Federasyonu AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhanspor'un 4 oyuncusu koronavirüse yakalandı.
- 30.09.2020 13:09 AK Parti Bingöl İl Başkanlığına Haşim Sağlar atandı
AK Parti Bingöl İl Başkanlığına, Haşim Sağlar atandı.
- 30.09.2020 08:33 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.