BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde bir haftadır yağan yağmurun ardından sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bingöl- Erzurum kara yolunda sürücüler güçlükle ilerledi.

Karlıova ilçesinde bir haftadır süren yağmurun ardından sis etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bingöl-Erzurum kara yolunda sürücüler, sis farlarını ve dörtlü ikaz lambalarını yakarak ilerledi.