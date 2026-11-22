Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapışan çalışmada kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, 8 yıl 3 ay 12 ile 12 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sev edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.