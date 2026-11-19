Bingöl'de otomobilin refüje çarptığı kazada 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl-Diyarbakır karayolu Havalimanı Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüje çarptı ve 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, UMKE ve sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl- Diyarbakır karayolu Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüje çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
Kaynak: İHA
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