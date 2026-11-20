Bingöl'de Havalimanı Kavşağı'nda çarpışan iki otomobilde 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de Havalimanı Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Sürücüler ile çarpışmanın etkisiyle ters dönen otomobilde bulunan bir kişi, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
C.A.C. yönetimindeki 31 BF 185 plakalı otomobil ile Y.T. idaresindeki 12 GNC 24 plakalı otomobil, Havalimanı Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada sürücüler ile çarpışmanın etkisiyle ters dönen 31 BF 185 plakalı otomobilde bulunan C.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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