(TBMM) - DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, Kasım 2026'da 306,8 metreküp olan aylık doğal gaz tüketim sınırının aralık ayında 462,79 metreküpe yükseldiğini belirtti. Kışın en sert geçtiği ocak ayında ise bu sınırın 303 metreküpe düştüğünü aktaran Hülakü, şubat ayında 308 metreküp uygulandığını kaydederek, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Bingöl iklim koşullarının esas alınarak tüketim limitlerinin yeniden hesaplanması, özellikle ocak ve şubat ayı kotalarının artırılmasını talep ediyoruz" dedi.

DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Bingöl Belediyesi Belediyesi bünyesindeki personel alımlarına değinen Hülakü, personel alımlarına karşı olmadıklarını, Bingöl halkına hizmet edecek, kentin ihtiyaçlarını karşılayacak personelin istihdam edilmesini desteklediklerini söyledi. Hülakü sözlerini şöyle sürdürdü:

"İSTİHDAM SÜREÇLERİ LİYAKAT TEMELİNDE YÜRÜTÜLMELİ"

"Bizim itirazımız işe alımların hangi yöntemle, hangi kriterlerle ve kimlerin başvurabileceği açıkça ortaya konulmadan gerçekleştirilmeye yöneliktir. Bingöl halkının iş başvurularında eşit fırsata sahip olması, alımların ilan edilmiş şeffaf ve usullere uygun yürütülmesi gerekmektedir. Kamu istihdamı kişisel ilişkileri değil, liyakat ve eşit eşit yurttaşlık hakkının esas alındığı bir süreç olmalıdır. AKP'li Bingöl Belediye Başkanı, İŞKUR üzerinden kura yöntemiyle personel alımı yapılacağını açıklarken belediye iştiraki şirketleri üzerinden gerçekleştirilen alımlara ilişkin ciddi iddialar söz konusudur. Bingöl halkının bu konuda önemli kaygıları ve beklenen soruları vardır.

Belediyenin üzerinde gerçekleşen bu alımlar istihdamda şeffaflık ve eşitlik konusundaki kaygıları artırıyor. 31 Mart 2024'ten bugüne belediye ve iştirak şirketlerinde işe alınan ve işten ayrılan personel sayılarındaki toplam değişim, kura, sınav ve mülakat yoluyla gerçekleştirilen alımlar Bingöl halkına açıklanmalıdır. İşe alımların hangi ilan ve başvuru süreçleri üzerinden seçildiği, İŞKUR'a bildirilmeyen alımların bulunup bulunmadığı da ortaya konulmalıdır. Belediye yönetimindeki bütün personel hareketlerini kapsayan ayrıntılı bir açıklama bekliyoruz. İstihdam süreçleri ilan, eşit başvuru hakkı, liyakat ve denetlenebirlik temelinde yürütülmelidir."

"ARALIK'TAN OCAK AYINA GEÇERKEN TÜKETİM KOTASI YÜZDE 34,5 ORANINDA DÜŞÜRÜLÜYOR"

BOTAŞ'ın doğal gaz için belirlediği aylık tüketim limitlerinin Bingöl'ün kış koşulları açısından ciddi soru işaretleri yarattığını vurgulayan Hülakü, Kasım 2026'da 306,8 metreküp olan aylık tüketim sınırının aralık ayında 462,79 metreküpe yükseldiğini söyledi. Kışın en sert geçtiği ocak ayında ise bu sınırın 303 metreküpe düştüğünü aktaran Hülakü, şubat ayında 308 metreküp uygulandığını bildirdi. Hülakü, özellikle aralık ayından ocak ayına geçerken tüketim kotasının yaklaşık yüzde 34,5 oranında düşürülmesinin dikkati çekici olduğuna işaret etti.

Hülakü, "Bingöl'de ocak ve şubat aylarında ısınma ihtiyacı en üst düzeyde devam ederken tüketim sınırının bu seviyelerde tutulması yurttaşları ikinci kademe tarifeyle karşı karşıya bırakıyor. Peki kota aşıldığında ne oluyor? Kota aşıldığında aylık tüketimin tamamının yüksek tarifeden ücretlendirilmesi de hanelerin ekonomik yükünü fazlasıyla artırıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Bingöl iklim koşullarının esas alınarak tüketim limitlerinin yeniden hesaplanması, özellikle ocak ve şubat ayı kotalarının artırılmasını talep ediyoruz. Bingöl'ün kış koşulları ve gerçek ısınma ihtiyacı dikkate alınmalı, aylık tüketim limitleri mevsimsel koşullara göre yeniden düzenlenmelidir" şeklinde konuştu.

Hülakü, Bingöl'ün Esentepe Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan hak sahiplerinin borçlandırma, faiz ve aidat uygulamaları nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını savundu. Bazı yurttaşların borç ödemek için gittiklerinde önceden bilgilendirilmediklerini belirttikleri faiz tutarıyla karşılaştıklarını aktaran Hülakü, "Aidatların yüksekliği ve toplanan paranın bir bölümünün kasada tutulacağı yönündeki açıklamalar da kaygılara yol açıyor. TOKİ Başkanlığı'ndan hak sahiplerinin borç hesaplarının ayrıntılı dökümünün paylaşılması, gecikme faizi uygulanan kişilere önceden yazılı bildirim yapılması ve bildirim yapılmadan uygulanan faiz sistemlerinin incelenmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.