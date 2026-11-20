UEFA Uluslar Ligi'nde kura heyecanı yaşandı. Çeyrek final eşleşmelerinde Avrupa futbolunun önde gelen milli takımları birbirlerine rakip oldu.

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

İspanya - Fransa

Norveç - İngiltere

Hollanda - Portekiz

Belçika - Almanya

YARI FİNAL YOLU DA BELLİ OLDU

Çeyrek final eşleşmelerinin ardından yarı finalde karşı karşıya gelecek takımların yolu da netleşti. Hollanda - Portekiz eşleşmesinin galibi, İspanya - Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Diğer yarı finalde ise Belçika - Almanya eşleşmesinin kazananı, Norveç - İngiltere eşleşmesinden tur atlayan takımla mücadele edecek.

A/B LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

A ve B ligleri arasındaki play-off karşılaşmalarında şu eşleşmeler oluştu:

Bosna Hersek - Danimarka

Macaristan - Sırbistan

İrlanda Cumhuriyeti - Hırvatistan

Slovenya - Galler

B/C LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

B ve C ligleri arasındaki play-off eşleşmeleri ise şöyle:

Güney Kıbrıs Rum Kesimi - Kuzey Makedonya

Estonya - Romanya

Faroe Adaları - Gürcistan

Belarus - İsrail

Play-off ve çeyrek final karşılaşmaları Mart 2027'de oynanacak.