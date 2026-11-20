İngiltere'nin üçüncü lig seviyesi olan League One'da mücadele eden Blackpool, 19 Kasım'da yaptığı paylaşımla teknik direktörü Ian Evatt'ın 45. yaş gününü kutladı. İngiliz kulübü, paylaşımında "Teknik direktörümüz Ian Evatt'ın doğum günü kutlu olsun. Harika bir gün geçirmen dileğiyle." ifadelerine yer verdi.

Ancak kutlama mesajından yaklaşık 7 saat sonra Blackpool'dan bu kez ayrılık açıklaması geldi. Kulüp, 12 aydır takımın başında bulunan Evatt ile yolların ayrıldığını duyurarak deneyimli teknik adama hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

13 MAÇTA SADECE 12 PUAN TOPLADI

Blackpool'un ayrılık kararında takımın bu sezon sergilediği kötü performans etkili oldu. League One'da 24 takım arasında 20. sırada bulunan İngiliz ekibi, geride kalan 13 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak yalnızca 12 puan toplayabildi.

Rakip fileleri 17 kez havalandıran Blackpool, kalesinde ise 22 gol gördü. Son 10 lig maçında yalnızca bir kez kazanabilen ekip, 7 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak AFC Wimbledon'a 1-0 yenilen Blackpool, düşme hattının yalnızca averajla üzerinde kaldı.

KULÜBÜN EFSANELERİ ARASINDAYDI

Ekim 2025'te göreve gelen Ian Evatt, geçen sezon Blackpool'un ligi 13. sırada tamamlamasını sağlamıştı. Ancak bu sezon alınan başarısız sonuçlar, 45 yaşındaki çalıştırıcının görevine son verilmesine neden oldu.

Blackpool, ayrılık açıklamasında Evatt'ın futbolculuk dönemine de değindi. İngiliz teknik adamın kulüp formasıyla 250'den fazla maça çıktığı ve takımın League One'dan Premier League'e uzanan tarihi yükselişinde önemli rol oynadığı hatırlatıldı.

Evatt'ın ayrılığının ardından Blackpool'da teknik direktörlük görevini geçici olarak Steve Thompson üstlenecek. Thompson'a Stephen Crainey, Stephen Dobbie ve Steve Banks yardımcı olacak.