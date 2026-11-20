"Süper Vali" olarak tanınan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu olan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Recep Bozdemir ile birlikte Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşmede Tokat'ta devam eden belediye çalışmaları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

BAHÇELİ'YE BOZKURT HEYKELİ HEDİYE ETTİ

Ziyaretin sonunda Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bozkurt heykeli takdim etti. Hediyeyi inceleyen Bahçeli'nin kısa süreli şaşkınlığının ardından "Muhteşem bir şey olmuş" demesi dikkat çekti. Yazıcıoğlu ayrıca Tokatlıların selamlarını Bahçeli'ye iletti.

YAZICIOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Bahçeli'ye kabulü dolayısıyla teşekkür etti. Yazıcıoğlu paylaşımında, "Genel Başkanımız Sn. Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi'yi makamında Belediye Başkan Yardımcımız Recep Bozdemir'le birlikte ziyaret ettim. Türk ve Türkiye Yüzyılının mimarı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, Bilge Lider Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi'ye hüsnükabullerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.