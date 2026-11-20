İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle yetkililerden peş peşe uyarılar geldi.

YAĞIŞLAR AKŞAM SAATLERİNDE ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

AKOM'un açıklamasına göre İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren serin ve yağışlı hava etkili olacak. Akşam saatlerine doğru il genelinde etkisini artırması beklenen yağışların, gece saatlerine kadar sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.

CUMARTESİ GÜNÜ YENİDEN BAŞLAYACAK

Gece saatlerinde durması beklenen yağışların cumartesi öğle saatlerinden itibaren yeniden etkili olacağı öngörülüyor. Akşam saatlerine kadar kent genelinde yerel, kısa süreli ancak şiddetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanabileceği belirtiliyor.

VALİLİKTEN BOĞAZ ÇEVRESİ İÇİN ÖZEL UYARI

İstanbul Valiliği de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerini paylaşarak vatandaşları uyardı. Açıklamada, öğle saatlerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşamın ilk saatlerinden itibaren başta Boğaz çevresi olmak üzere il genelinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği ifade edildi.

SEL, SU BASKINI VE DOLUYA DİKKAT

Yetkililer, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.