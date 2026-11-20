Bir dönem yetişkin içerikli filmlerde rol almasıyla gündeme gelen oyuncu Sibel Kekilli, gençlik yıllarında yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle bu sektöre yöneldiğini açıkladı. Geçmişte yaşadıklarını anlatan Kekilli, ailesinin kendisine sırt çevirdiğini ve yıllardır babasıyla görüşmediğini söyledi.

"BORÇLARIM NEDENİYLE BU YOLA GİRDİM"

Gençlik döneminde maddi sıkıntılar ve borçlar nedeniyle yetişkin içerikli filmlerde rol aldığını belirten Kekilli, 6-8 aylık süreçte 15-20 içerik çektiğini ve ardından bu işi bıraktığını ifade etti. Ailesinin başlangıçta Hamburg'da belediyede çalıştığını sandığını söyleyen oyuncu, kısa sürede tanınmaya başlamasının hayatını değiştirdiğini anlattı.

BABASIYLA YILLARDIR GÖRÜŞMÜYOR

Kekilli, geçmişteki tercihlerinin ailesi üzerinde büyük bir kırılmaya neden olduğunu belirterek babasının kendisine yönelik sözlerini de paylaştı. Babasının, "Ailemizin utancı çok büyük. Artık onu görmek istemiyorum. Bizim artık böyle bir kızımız yok, dünyamız yıkıldı. O artık aileden biri değil, bizi rezil etti" dediğini aktaran Kekilli, yıllardır babasıyla görüşemediğini ve babasının bu süreçte utanç yaşadığını bildiğini söyledi.

"SADECE AİLEMİ ÜZDÜĞÜM İÇİN PİŞMANIM"

Geçmişte yaşadıkları nedeniyle pişmanlığını dile getiren Kekilli, "Bu süreçte sadece ailemi üzdüğüm için pişmanım" ifadelerini kullandı. Şu anda mutlu bir evliliği olduğunu ve sosyal sorumluluk alanında çalışarak hayatına devam ettiğini belirten oyuncu, Türkiye'den erişime kapalı olan hesaplarını da yeniden açtırdığını ve artık çok daha iyi bir hayat sürdüğünü ifade etti.