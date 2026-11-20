Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, fon soruşturması kapsamında gündeme gelen isimleri ve şirketleri köşesine taşıdı. "Fon vurgununda en çok götürenler listesini açıklıyorum" diyen Hakan, dört sıradan oluşan listesinde toplam 65 milyar liralık tutara dikkat çekti. Listede Serdar Turhan, Tera Yatırım, Cihan Sütşurup ve Melis Sandal ile Muhammet Yariz yer aldı.

İLK SIRADA 33,4 MİLYAR LİRAYLA SERDAR TURHAN VAR

Ahmet Hakan, listesinin ilk sırasında Pusula ve Katılımevim ile bağlantılı olduğunu belirttiği iş insanı ve yönetici Serdar Turhan'a yer verdi. Turhan'a atfedilen tutarın 33,4 milyar lira olduğunu öne süren Hakan, "Öyle böyle değil, çok büyük vurgun yapmış. Dile kolay, 33 milyar küsur" ifadelerini kullandı. Hakan, Turhan'ın tutuklu olduğunu belirtti.

Serdar Turhan

İKİNCİ SIRADA 14 MİLYAR LİRAYLA TERA YATIRIM

Listenin ikinci sırasında 14 milyar lirayla Tera Yatırım yer aldı. Ahmet Hakan, şirketle bağlantılı olarak Emre Tezmen'in ismini öne çıkarırken, Tezmen'in tutuklu olduğunu aktardı.

CİHAN SÜTŞURUP VE MELİS SANDAL İÇİN 10,2 MİLYAR LİRA

Üçüncü sırada Cihan Sütşurup ve Melis Sandal'a yer veren Hakan, bu isimlerle ilişkilendirdiği tutarın 10,2 milyar lira olduğunu yazdı. Hakan'ın aktardığına göre Sandal, söz konusu paranın 1,4 milyar lirasını iade etti, 4,3 milyar lirasına mahkeme kararıyla el konuldu. Kalan 4,5 milyar liranın ise henüz geri alınamadığı öne sürüldü. Hakan, iki ismin de firari durumda olduğunu belirtti.

DÖRDÜNCÜ SIRADA 7,4 MİLYAR LİRAYLA MUHAMMET YARİZ

Ahmet Hakan'ın listesinin dördüncü sırasında Pusula'nın portföy başkanı olarak tanıttığı Muhammet Yariz yer aldı. Yariz'e atfedilen tutarın 7,4 milyar lira olduğunu belirten Hakan, yaklaşık 29-30 yaşlarında olduğunu ifade ettiği Yariz'in tutuklu bulunduğunu yazdı.

DÖRT SIRADA TOPLAM 65 MİLYAR LİRA

Ahmet Hakan'ın paylaştığı rakamların toplamı 65 milyar liraya ulaşıyor. Ancak söz konusu tutarlar Hakan'ın köşe yazısında ileri sürdüğü rakamlara dayanıyor. Bu miktarların kesinleşmiş mahkeme kararıyla belirlenmiş suç gelirleri olduğu yönünde bir bilgi paylaşılmadı.