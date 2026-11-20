Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, Andy Cohen'in sunduğu Watch What Happens Live programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, geçirdiği estetik operasyonla ilgili samimi açıklamalarda bulunurken yeni göğüs implantlarını göstermek için kıyafetinin üst kısmını aşağı çekti.

"YENİ YAPTIRDIM"

36 yaşındaki oyuncu, programda göğüs implantlarının yeni olduğunu söyledi. Sunucu Andy Cohen'in ölçüsünü sorması üzerine göğüslerinin C cup olduğunu belirten Lawrence, operasyon öncesindeki ölçüsünün de aynı olduğunu ifade etti.

Ünlü oyuncu, operasyonu Santa Monica'da görev yapan estetik cerrah Dr. Steven Teitelbaum'un gerçekleştirdiğini de açıkladı.

İKİNCİ ÇOCUĞUNDAN SONRA KARAR VERDİ

İki çocuk annesi Jennifer Lawrence, daha önce verdiği röportajlarda hamileliklerin ardından vücudunda yaşadığı değişimlerden söz etmişti. İlk doğumundan sonra vücudunun büyük ölçüde eski haline döndüğünü ancak ikinci doğumunun ardından aynı durumun yaşanmadığını anlatmıştı.

Estetik müdahalelere ilişkin düşüncelerini açıkça paylaşan oyuncu, ilerleyen yıllarda yüz germe operasyonu yaptırmayı da değerlendirdiğini söylemişti.