Oyuncu Pelin Akil, eski eşi Anıl Altan'ın ikiz kızları Alin ve Lina'ya GTA oynatmasına tepki gösterdi. Altan ile aralarında geçen mesajlaşmaları takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, eski eşinin verdiği yanıtlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İkilinin eğlenceli atışması dikkat çekti.

"ÇOCUKLARA GTA OYNATMANA İNANAMIYORUM"

Geçtiğimiz yıl evliliklerini sonlandıran Pelin Akil ve Anıl Altan, ikiz kızları Alin ve Lina ile ilgili mesajlaşmalarıyla gündeme geldi. Akil, kızlarının babalarıyla GTA oynadığını öğrenince eski eşine, "Çocuklara GTA oynatmana inanamıyorum." diyerek tepki gösterdi.

Altan ise eski eşine verdiği yanıtta, "Denize girip yüzüyoruz, flamingoları kovalıyoruz. Sınırını aşan biri olursa nasıl davranmaları gerektiğini öğreniyorlar, hayata hazırlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

"BEN UĞRAŞMIYORUM SENİNLE"

Anıl Altan'ın açıklaması karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Pelin Akil, mesajlaşmalarını paylaşarak "Alin ve Lina, babalarıyla yine dolu dolu bir gün geçirmiş. Ben hala hangi deniz diye soruyorum." notunu düştü.

Eski eşine yazışmalarını paylaşacağını da söyleyen oyuncu, "Ben uğraşmıyorum seninle, gelecek linçlere cevap verirsin." sözleriyle esprili bir göndermede bulundu.