İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen sağanak öncesinde Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından sürücülere yönelik önemli bir uyarı yaptı.

Özellikle Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yapacak vatandaşlara seslenen Şen, "Bugün İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçecekler saat 17.00'den önce köprüleri geçin. Kuvvetli yağış bu saatlerden sonra Boğaz ve Anadolu Yakası'nda etkili olacak" ifadelerini kullandı.

AKOM'DAN PEŞ PEŞE YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 20 Kasım Cuma gününe ilişkin hava tahmininde yağışların öğle saatlerinde başlayacağını duyurdu. Gün içerisinde 22 dereceye ulaşması beklenen hava sıcaklığının akşam 16, gece ise 15 dereceye kadar düşeceği belirtildi. Akşam saatlerinde etkisini artıracak yağışların geceye kadar yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde devam edebileceği bildirildi.

CUMARTESİ GÜNÜ YENİDEN ETKİLİ OLACAK

AKOM'un değerlendirmelerine göre gece saatlerinde durması beklenen yağışlar, 21 Kasım Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren yeniden başlayacak. Akşam saatlerine kadar İstanbul'un farklı bölgelerinde kısa süreli ancak yerel olarak şiddetli gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilecek.

VALİLİKTEN BOĞAZ ÇEVRESİ İÇİN ÖZEL UYARI

İstanbul Valiliği de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerini paylaşarak vatandaşları uyardı. Açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşamın ilk saatlerinden itibaren başta Boğaz çevresi olmak üzere il genelinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.