Bingöl'de ticari araçlar için başlayan kış lastiği zorunluluğu ile birlikte oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Yaklaşık 30 yıldır lastik ustası olan Ramazan Demir, "Bingöl'de kar lastiği takmak mecburidir. Hava çok soğuk olduğunda, kar yağmasa bile asfalt soğuduğu için yazlık lastikle frene bastığınızda araç durmaz. Önünüzdeki araca çarpabilir, bir yayaya vurabilir ve Allah korusun zincirleme kazalara neden olabilirsiniz" dedi.

Yurt genelinde ticari araçlar için 15 Kasım itibarıyla başlayan ve 15 Nisan 2027'ye kadar sürecek olan kış lastiği zorunluluğu, kış şartlarının çetin geçtiği Bingöl'de oto lastikçilerde hareketliliği artırdı. Ticari araç sürücülerinin yanı sıra olası kar yağışı ve gizli buzlanmaya karşı önlem almak isteyen özel araç sahipleri de lastik değişimi için iş yerlerinin yolunu tuttu.

'YAZLIK LASTİKLE FRENE BASTIĞINIZDA ARAÇ DURMAZ'

Kentte yaklaşık 30 yıldır oto lastikçilik yapan Ramazan Demir, Bingöl'ün coğrafi konumu itibarıyla çevre illere bağlanan Şarge ve Tapantepe gibi zorlu geçitlere sahip olduğuna dikkat çekti. Özellikle viyadük ve kavşak noktalarındaki gizli buzlanma riskini hatırlatan Demir, "Bingöl gibi bir yerde kış lastiği takmak zorunludur çünkü burası bir kar bölgesidir. Örneğin bu taraftan Elazığ'a giderken Şarge gibi tehlikeli yerler var. Diğer tarafta Tapantepe ve Erzurum yönü de aynı şekildedir. Bingöl'de kar lastiği takmak mecburidir. Hava çok soğuk olduğunda, kar yağmasa bile asfalt soğuduğu için yazlık lastikle frene bastığınızda araç durmaz. Önünüzdeki araca çarpabilir, bir yayaya vurabilir ve Allah korusun zincirleme kazalara neden olabilirsiniz. Mesela burada bir viyadük var ve karşısında ışıklar bulunuyor. Sürücü viyadükte 80-90 kilometre hızla giderken ışıkta duran araçlar olabiliyor. Asfalt soğuk veya hafif buz tutmuşsa, frene bastığınızda o araba durmaz, önündeki bütün araçlara çarpar geçer" dedi.

'HERKES KIŞLIK LASTİĞİNİ TAKMALI'

Demir, "Herkes kışlık lastiklerini mutlaka taktırsın. Dünyanın binbir türlü hali var. Burası hem deprem bölgesi hem de kar bölgesidir. Kışın ne olacağı hiç belli olmaz. 'Ben arabama kışlık lastik takmıyorum' diyenler neyi göze alıyor? Bir hastanız, cenazeniz veya taziyeniz olabilir. O yüzden herkes kışlık lastiğini takmalıdır. Ticari araçlar konusuna gelince; trafiğe çıkan bütün araçlar kış lastiği takmak zorundadır. Neden zorundadır? Çünkü ticari araçlar da hususi araçlar da aynı yolda seyretmektedir. 'Hususi aracıma takmıyorum' diye bir durum olamaz, istisnasız herkesin takması gerekir, bu konuda bir ayrım yoktur. Ticari araçlar için zorunlu tarih aralığı, 15 Kasım ile 15 Nisan arasındadır. Hususi araçlar içinse durum havanın gidişatına ve valiliklerin kararlarına bağlıdır. Örneğin hususi araçlar kar yağdığı zaman taksa da olur. Ancak ticari araçlar için durum farklıdır; bugün burada olan bir ticari araç kalkıp, İstanbul'a gidebiliyor. Sivas'ı var, Malatya'sı var, her taraf kar bölgesi. Erzurum, Ağrı veya Diyarbakır tarafına giden araçlar bile var. Mesela burada hava günlük güneşlik olabilir ama Tapantepe'de kar yağıyor, bazen durum tam olarak böyle olabiliyor" diye konuştu.