Biri bu soytarılığa dur desin! Turistin hareketleri tepki çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'da bir turist, otobüs durağında bekleyen vatandaşların önünde ters takla atıp timsah gibi yerde sürünerek çevredekileri korkuttu. Eğlence adı altında sergilediği tuhaf hareketlerle vatandaşların huzurunu kaçıran turist, tepkilerin odağı oldu. Çevredekilerin rahatsızlıklarını dile getirdiği olayda yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Antalya'da otobüs durağında bekleyen vatandaşlar, bir turistin beklenmedik hareketleriyle karşılaştı. Durağın önünde aniden ters takla atan turist, ardından yere uzanarak timsahı taklit edercesine sürünmeye başladı. Çevresindeki insanlara aldırış etmeden hareketlerini sürdüren turist, durakta bekleyenlerin tepkisini çekti.
VATANDAŞLAR RAHATSIZ OLDU
Turistin bir anda yere atlayıp sürünmesi, çevredeki bazı vatandaşların korkmasına neden oldu. Durakta otobüs bekleyenler, turistin davranışlarından duydukları rahatsızlığı dile getirerek tepki gösterdi. Turist ise çevredekilerin tepkilerine rağmen bir süre daha hareketlerini sürdürdü.
O ANLAR CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ
Yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde turistin ters takla attıktan sonra yerde süründüğü ve çevredeki vatandaşların duruma tepki gösterdiği anlar yer aldı.
“bize denk gelmiyor bu tipler. bunlara fizik tedavi yapardık”Tüm yorumlar (4)
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