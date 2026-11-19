Antalya'da otobüs durağında bekleyen vatandaşlar, bir turistin beklenmedik hareketleriyle karşılaştı. Durağın önünde aniden ters takla atan turist, ardından yere uzanarak timsahı taklit edercesine sürünmeye başladı. Çevresindeki insanlara aldırış etmeden hareketlerini sürdüren turist, durakta bekleyenlerin tepkisini çekti.

VATANDAŞLAR RAHATSIZ OLDU

Turistin bir anda yere atlayıp sürünmesi, çevredeki bazı vatandaşların korkmasına neden oldu. Durakta otobüs bekleyenler, turistin davranışlarından duydukları rahatsızlığı dile getirerek tepki gösterdi. Turist ise çevredekilerin tepkilerine rağmen bir süre daha hareketlerini sürdürdü.

O ANLAR CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde turistin ters takla attıktan sonra yerde süründüğü ve çevredeki vatandaşların duruma tepki gösterdiği anlar yer aldı.