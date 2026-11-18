Nijerya’da geçirdiği motosiklet kazasının ardından hayatını kaybettiği düşünülerek morga götürülen bir adamın, saatler sonra yeniden bilincini kazandığı öne sürüldü. Üzerinde cesetlere sürülen beyaz tozla morgdan çıkan adamın ilk isteğinin sigara ve çakmak olduğu iddia edildi.

SAATLER SONRA MORGTA AYAĞA KALKTI

Olayın, Nijerya’nın Delta eyaletine bağlı Evwreni bölgesinde meydana geldiği bildirildi. The Sun'da yer alan haberlere göre; 13 Kasım Cuma gecesi motosiklet kazası geçiren ve kimliği henüz açıklanmayan adam, öldüğü sanılarak morga kaldırıldı.

Saatler sonra kendine gelerek morgda ayağa kalktığı iddia edilen adam, çevredekilere büyük bir şok yaşattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüzü ve vücudu beyaz tozla kaplı olan adamın etrafında toplanan kişilerin yaşananlara şaşkınlıkla tepki verdiği görüldü.

İLK İSTEĞİ SİGARA VE ÇAKMAK OLDU

Olaydaki en dikkat çekici detay ise adamın bilinci yerine geldikten sonraki ilk talebi oldu. Görüntülerde yer alan kişilerin aktardığına göre; morgdan çıkan adam kendine gelir gelmez sigara ve çakmak istedi. Kimliği açıklanmayan adama, çevredeki vatandaşlardan birinin mutlaka sağlık kontrolünden geçmesi gerektiğini söylediği duyuldu.

MAHALLELİ BEYAZ TOZ SÜRÜP TATLI DAĞITTI

Adamın hayatta kalması bölgede adeta bayram havası estirdi. Yaşananları kutlayan mahalle sakinleri yüzlerine ve vücutlarına beyaz toz sürerken, çevredeki vatandaşlara Nijerya’da yaygın olarak tüketilen kızarmış hamur tatlısı "puff-puff" ikram edildi.