Beşiktaş, ara transfer döneminde sağ kanada takviye yapmak için Dodi Lukebakio ile ilgili görüşmelerde önemli ilerleme kaydetti. Siyah-beyazlılar, Belçikalı oyuncunun transferini tamamlamak üzere.

BEŞİKTAŞ'TA ROTA LUKEBAKIO

Yaz transfer döneminde Benfica’nın 20 milyon euroluk bonservis talebi nedeniyle gerçekleşmeyen operasyon, 31 yaşındaki futbolcunun Portekiz ekibinde yeterli süre bulamamasıyla yeniden gündeme geldi. Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun raporu doğrultusunda sağ kanat rotasyonunda değişikliğe gidecek olan Beşiktaş yönetimi, öncelikle Milot Rashica ile yolları ayırmayı planlıyor. Vaclav Cerny için gelecek tekliflerin de değerlendirilebileceği belirtiliyor.

TRANSFER BİTMEK ÜZERE

Taraflar, kiralama ve zorunlu ya da şarta bağlı satın alma opsiyonlu bir formül üzerinde çalışıyor. Benfica ile bonservis görüşmelerinde de sona yaklaşıldığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

2025 Eylül’ünde Sevilla’dan 20 milyon euro karşılığında Benfica’ya transfer olan ve 2030’a kadar sözleşmesi bulunan Lukebakio, bu sezon 18 maçta 623 dakika forma giyerek 4 gol ve 2 asistle katkı sağladı. Belçika Milli Takımı’nda da görev alan oyuncunun Beşiktaş’a sıcak baktığı belirtiliyor.