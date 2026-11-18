AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadrolara yönelik mesajlarının ardından olağanüstü kongre ve kabine değişikliği iddiaları konuşulmaya başlandı. Kulis bilgileri, kasım ve aralık aylarında iki önemli değişiklik yaşanabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİ DEĞİŞİM İDDİALARINI GÜÇLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti kadrolarına ilişkin yaptığı açıklama, siyasi kulislerde yeni değerlendirmelere neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdüren parti kadrolarına yönelik mesajında şu ifadeleri kullandı: "Eğer aramızda yorulan, nefesi kesilen, şevkini kaybeden olursa, bir süre dinlendirecek, çok daha büyük bir aşkla koşmaya devam edeceğiz." Cumhurbaşkanı'nın özellikle yorulan ve çalışma isteğini kaybeden isimlere yönelik sözleri, AK Parti yönetiminde değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorusunu beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından gazeteci Zafer Şahin, parti içinde olağanüstü kongre hazırlığına ilişkin iddiaları aktardı.

ARALIK AYININ İLK HAFTASI İÇİN KONGRE İDDİASI

Gazeteci Zafer Şahin, AK Parti'nin olağanüstü kongreye gidebileceğine ilişkin kulis bilgileri bulunduğunu öne sürdü. Şahin, iddiasını şu sözlerle dile getirdi: "AK Parti’de Aralık ayının ilk haftası olağanüstü kongre kararı alınacağına dair kulisler var." Bu iddiaya göre AK Parti, aralık ayının ilk haftasında olağanüstü kongre kararı alabilir. Ancak kongrenin yapılacağına ilişkin resmi bir karar açıklanmış değil.

KASIM AYINDA KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENTİSİ

Zafer Şahin'in açıklamalarında yalnızca AK Parti'nin kongre takvimi değil, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ilişkin beklentiler de yer aldı. Şahin, kasım ayı içerisinde kabinede değişiklik yapılabileceği yönündeki söylentilerin bu kez daha ciddi göründüğünü ifade etti. Gazeteci, değerlendirmesinde şu sözleri kullandı: "Kasım ayı içinde de kabine değişikliği beklentisi …Gerçi kabine değişikliği beklentisi hiç eksik olmadı. Her ay okuduk bu haberi. Ama bu kez daha ciddi görünüyor söylentiler."