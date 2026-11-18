Ara transfer dönemi için kadro planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de, sağ bek hattı için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, takımdan ayrılma ihtimali bulunan Nelson Semedo'nun yerini kendi altyapısından yetişen eski oyuncusuyla doldurmayı planladığı öne sürüldü.

SEMEDO AYRILIRSA GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, şu sıralar Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan'ın futbolunu yakından takip ediyor ve oyuncunun performansını çok beğeniyor. Portekizli sağ bek Nelson Semedo ile ara transfer döneminde yolların ayrılması halinde, sarı-lacivertli yönetimin ocak ayında Arda Okan için resmi girişimlere başlaması bekleniyor.

ALTYAPIDAN YETİŞTİ

Fenerbahçe kariyerine U17 takımında başlayan 23 yaşındaki futbolcu, 2019-2022 yılları arasında sarı-lacivertli kulübün bünyesinde yer almış ancak A takımda yalnızca 1 resmi maçta şans bulabilmişti. Göztepe'deki yükselişiyle dikkatleri üzerine çeken Arda Okan Kurtulan'ın güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.