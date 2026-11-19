Bıçaklı saldırıdan kaçan 19 yaşındaki genç, Edirne'de bir büfeye sığınarak yardım istedi. Ellerinde bıçak bulunan saldırganların gencin peşini bırakmaması üzerine çevredeki vatandaşlar devreye girdi.

HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Olay, Edirne'nin 1'inci Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen iki genç grup arasında tartışma başladı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 19 yaşındaki K.Y., bacağına aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Saldırıya uğrayan genç, yaralı halde olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak ellerinde bıçak bulunan saldırganlar gencin peşinden gitmeye devam etti.

YARALI HALDE KAÇIP BÜFEYE SIĞINDI

Bacağından yaralanan K.Y., saldırganlardan kurtulabilmek için cadde üzerindeki bir büfeye doğru koştu. Genç, büfeye girerek çevresindekilerden yardım istedi. Saldırganlar ise ellerindeki bıçaklarla gencin sığındığı büfenin önüne kadar geldi. Yaralı gencin peşinden içeri girmek isteyen saldırganlara çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etti. Büfenin önünde yaşanan gerginlik sırasında vatandaşlar, saldırganların önünü keserek içeri girmelerini engelledi. Yaralı gencin yeniden saldırıya uğramasını önlemek isteyen mahalle sakinleri, saldırganları büfeden uzak tutmaya çalıştı.

VATANDAŞLAR SALDIRGANLARIN ÖNÜNÜ KESTİ

Ellerinde bıçaklarla büfeye girmeye çalışan saldırganlar, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle karşılaştı. Mahalle sakinleri, saldırganların yaralı gence ulaşmasını engelledi. Vatandaşların kararlı müdahalesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı. Böylece bacağından yaralanan ve büfeye sığınarak yardım isteyen K.Y.'ye yönelik saldırının devam etmesi önlendi. Mahalle sakinleri, saldırganların uzaklaşmasının ardından yaralı gence ilk müdahaleyi yaptı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi.

YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine Zübeyde Hanım Caddesi'ne polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, bacağından bıçaklanan gence müdahale etti. 19 yaşındaki K.Y., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Edirne'de yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, bacağından yaralanan gencin saldırganlardan kaçtığı ve koşarak büfeye sığındığı anlar yer aldı.